DRK-Kreisverband und der Name Lauinger sind untrennbar miteinander verbunden. Von 1978 bis 2022 war Arnim Lauinger Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands und der DRK-Rettungsdienst gGmbH. Die Nachfolge trat sein Sohn Patrik Lauinger an, der die Hilfs- und Rettungsorganisation in den vergangenen 21 Jahren prägte.

Jetzt ist ihm, wie er selbst sagt, doch ein wenig komisch zu Mute, wenn er daran denkt, dass er nächstes Jahr im Ruhestand sein wird, denn: „Ich habe den Job sehr gerne gemacht.“ Aber: Es war weit mehr als ein Job; er leitete quasi ein mittelständisches Unternehmen.

DRK-Kreisverband: Ein Familienunternehmen?

Musste oder wollte Patrik Lauinger die Nachfolge seines Vaters antreten, wohlwissend, dass dies von manchen beargwöhnt würde? „Ich wollte“, bekennt er. „Ich wollte gucken, ob ich das kann, was Papa kann. Er hat den Kreisverband aufgebaut. Für mich war es eine Herausforderung, ob ich den Stand halten und ausbauen kann.“ Bei seiner Bewerbung wusste er, dass viele der Ansicht waren, „dass es nicht sein kann, dass Lauinger auf Lauinger folgt“, sagt er.

Umso wichtiger war Frank Hämmerle, seinerzeit Landrat und mittlerweile seit 24 Jahren amtierender DRK-Kreisvorsitzender, dass es ein strenges und transparentes Auswahlverfahren gibt. Dabei hat sich Patrik Lauinger im Jahr 2002 gegen 73 Mitbewerber eindeutig behauptet. Der DRK-Kreisverband hatte ihn in geheimer Wahl bei 19 Ja-, zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung gewählt.

Kreis Konstanz Notfallsanitäter schlagen Alarm: Wer rettet den Rettungsdienst? Das könnte Sie auch interessieren

Die Erfolgsbilanz

Seinem Nachfolger Timo Petersen hinterlässt Patrik Lauinger ein gut bestelltes Haus. „In der Rettungsdienst gGmbH haben wir 350 Hauptamtliche“, so Lauinger. Als er anfing seien es etwa 150 bis 200 gewesen. Der DRK-Kreisverband habe aktuell 16.000 Mitglieder, davon 10.000 ehrenamtlich Aktive.

Eine Erfolgsbilanz, die sich sehen lassen könne, findet Frank Hämmerle, der anmerkt: „Im Verein und der gGmbH haben wir 80 Prozent Eigenkapitalquote und einen Jahresumsatz von 20 Millionen Euro. Das ist im Prinzip ein mittelständisches Unternehmen.“

„Wer einen mittelständischen Betrieb führt, muss auch Ecken und Kanten haben. Klare Worte, klare Linie und klare Kante“, stellt Frank Hämmerle, Vorsitzender des DRK-Kreisverbands Konstanz, fest. | Bild: Aurelia Scherrer

Der größte Coup

Wenn es um den größten Erfolg geht, stellt Patrik Lauinger ohne Zögern fest: DRK-Rettungszentrum Radolfzell, das vor 13 Jahren gebaut wurde. Die integrierte Leitstelle, die seinerzeit Landrat Maus und Arnim Lauinger als die erste in Baden-Württemberg durchsetzten, wie Hämmerle berichtet, war auf der Mettnau in einer verwinkelten Villa und platzte aus allen Nähten. Deshalb war ein Neubau dringend notwendig.

„Es dauerte sieben Jahre von der Planung bis zur Fertigstellung“, erinnert sich Patrik Lauinger. Frank Hämmerle hat aber auch die „Diskussionen auf Landesebene“ nicht vergessen, denn von dort sei der Vorstoß „zur Zusammenlegung mit anderen Landkreisen“ gekommen. Dagegen opponierten sie erfolgreich, denn: „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass bei einem Katastrophenfall die Zentrale in einem anderen Landkreis ist“, so Hämmerle.

Singen Sie sind da, wenn es drauf ankommt: Der DRK-Kreisverband leistet über 31.000 Einsatzstunden Das könnte Sie auch interessieren

Stolz sind beide auch auf die neue Rettungswache in Singen, die nach Radolfzeller Vorbild gebaut wurde und im vergangenen Jahr in Betrieb ging. „Es ist das zweite kleine Rettungszentrum und ist ganz toll geworden“, merkt Patrik Lauinger an. Bei beiden Bauprojekten sei der Kostenrahmen eingehalten worden, betont Frank Hämmerle und Lauinger sagt nur: „Punktlandung.“

Darum darf sich der Nachfolger kümmern

„Auf die beiden Rettungszentren bin ich stolz, denn wir haben so gebaut, dass wir erweitern können“, stellt Patrik Lauinger fest. „Mein Wunsch ist, dass in Konstanz auch ein Rettungszentrum gebaut wird.“ Jenes in der Mainaustraße bestehe seit 22 Jahren.

„Zu verwinkelt, zu klein“, skizziert der Geschäftsführer. „Dabei haben wir zwischenzeitlich mehr Personal und mehr Fahrzeuge.“ Auch bei den Wachen in Stockach und Engen bestünde Handlungsbedarf. „Aber darum darf sich mein Nachfolger kümmern“, so Lauinger.

Der Nachfolger heißt Timo Petersen Timo Petersen tritt zum 1. Januar 2024 die Nachfolge von Patrik Lauinger als Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands und der DRK-Rettungsdienst gGmbH an. Petersen ist 38 Jahre alt, verheiratet und hat einen Sohn, berichtet Frank Hämmerle, Vorsitzender des DRK-Kreisverbands. Petersen hatte das duale Studium Gesundheitsmanagement sowie das Masterstudium Finanz, Controlling, Marketing und Vertrieb absolviert, so Hämmerle. Titel der Masterarbeit: „Strategische Planung in Non-Profit-Organisationen“. Er ist Geschäftsführer des VfL Herrenberg, einem der größten Sportvereine in Baden-Württemberg sowie Ortsvorsteher von Herrenberg-Affstädt.

„Ich kenne 16 Kreisverbände. Viele Vorsitzende wissen nicht, was abgeht. Bei uns ist das anders. Ich habe ständig Kontakt zu Frank Hämmerle als Vorsitzenden und ich bin ihm sehr dankbar, denn von ihm habe ich immer einen Rat bekommen und ihm viel zu verdanken“, stellt Patrik Lauinger, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands und der DRK-Rettungsdienst gGmbH, fest. | Bild: Aurelia Scherrer

Mit Blick auf die 21 Jahre seiner Geschäftsführertätigkeit und dem Spannungsfeld Haupt- und Ehrenamt stellt Patrik Lauinger heute fest: „Ich habe eine gute, kompetente Mannschaft. Ohne sie hätte ich den Job nicht so gut machen können.“

So geht es weiter

„Patrik Lauinger wird zum 31. Dezember als Geschäftsführer des Vereins und der gGmbH ausscheiden“, sagt Frank Hämmerle. Nachfolger Timo Petersen werde bereits zum 1. Oktober nach Radolfzell kommen, denn er werde von Lauinger und dessen Stellvertreter José da Silva in die Geschäfte eingeführt, bevor er am 1. Januar 2024 als Geschäftsführer eingetragen wird „und dann die volle Verantwortung trägt“, so Hämmerle, der in diesem Jahr nochmals für vier Jahre zum Vorsitzenden gewählt wurde.

Singen Spatenstich für DRK-Rettungswache in Singen: Das neue Gebäude soll mehr Platz für Fahrzeuge und sanitäre Anlagen bieten Das könnte Sie auch interessieren

Aus gutem Grund, denn der Nachfolger werde erst einmal in die komplexen Aufgaben eingearbeitet werden müssen und sei auf Unterstützung angewiesen. Aber für den 71-Jährigen ist auch klar: „Wenn alles gut geht, dann mache ich nicht die vollen vier Jahre.“