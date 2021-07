Genau vier Infektionsfälle der Delta-Mutation hat es im Kreis bisher gegeben. Ein Patient ist noch krank, die anderen sind bereits genesen. Das ist eine im Vergleich zu anderen Regionen verschwindend geringe Zahl. In den Krankenhäusern im Kreis werden im Moment keine Covid-19-Patienten behandelt. Doch Hannes Winterer, Leiter des Gesundheitsamts, sagt es deutlich in der Corona-Konferenz des Landratsamts: „Wie es aussieht, haben wir diese Fälle im Griff. Aber die Delta-Variante kommt trotzdem.“

Wie kann man weiter zum Impfen motivieren?

Da wohl niemand Interesse an einer vierten Welle mit einem erneuten Lockdown hat, versucht Landrat Zeno Danner alles, was in seinen Möglichkeiten steht, um eventuelle Impfzauderer vom Nutzen der Anti-Corona-Impfung zu überzeugen.

Die Studie: Stefan Bushuven, Krankenhaushygieniker am Gesundheitsverbund Konstanz, erläutert eine Studie, die auf die unmittelbare Zukunft weist: Experten des Robert-Koch-Instituts rechnen darin aus, welches Szenario bei bestimmten Durchimpfungsquoten zu erwarten ist. Bei einer bundesweiten Impfquote von 65 Prozent wäre etwa zu erwarten, dass zeitgleich 6000 Intensivbetten gebraucht würden – zu viel für das Gesundheitssystem. Daher wäre eine deutlich höhere Impfquote wünschenswert.

Homeoffice Homeoffice-Müdigkeit? Kein Spur! Eine Konstanzer Studie zeigt, dass viele Arbeitnehmer weiterhin von daheim aus arbeiten wollen Das könnte Sie auch interessieren