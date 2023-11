Plötzlich steht alles auf der B33 bei Hegne. Eine lange Autoschlange zieht sich auf der Bundesstraße sowohl in Richtung Allensbach als auch nach Konstanz. Und das morgens im Berufsverkehr. Doch warum? Der Grund ist eine neue Ampel auf Höhe des Klosters Hegne.

Sie springt auf Rot, sobald ein Lastwagen aus der Baustelle bei Hegne auf die Fahrbahn einfädeln möchte. Denn seit Kurzem gehen die Arbeiten auf der Baustelle bei Hegne kräftig voran. Allerdings: Seit der Inbetriebnahme der Behelfsampel vor ein paar Tagen ist es vermehrt zu Staus im Bereich Hegne gekommen.

Das bestätigt das Polizeipräsidium Konstanz auf SÜDKURIER-Nachfrage. „Die Ampelanlage war seit gestern Abend bis heute Morgen (Anm.d.Red.: Dienstag, 28. November), vermutlich durch Sturmschaden, beeinträchtigt, sodass es bis heute Morgen durch Fehlschaltungen einen außergewöhnlich langen Stau gegeben hat“, sagt Katrin Rosenthal, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums.

Nun ist die Ampel repariert und wieder ganz normal im Betrieb, sagt Heike Spannagel, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Freiburg, die die Verantwortung für die Baustelle entlang der B33 hat. Ein Techniker habe die Störung schnell beheben können.

Ampel bleibt vorerst in Betrieb

Tatsächlich ist die Ampel wohl etwas wetterfühlig. Bei Wind und Regen funktioniert sie nicht zuverlässig. Die Ampel springt auf Rot um, sobald ein Lastwagen zum Stehen kommt und auf die B33 einbiegen möchte, erklärt Spannagel. Denn die Lichtanlage reagiert mit Hilfe eines Bewegungsmelders, der in einer von Höhe angebracht sei.

Bei starken Böen – so wie in den vergangenen Tagen – und dadurch wackelnden Zweigen, könne das die Anlage auslösen. Das Ergebnis: Die Ampel springt auf Rot für die Autofahrer auf der B33 um, obwohl kein Laster oder sonstiges schweres Gerät aus der Baustelle fahren möchte.

Die Ampel an sich sei aber nötig. Sie soll die Zu- und Abfahrten für Baustellenfahrzeuge erleichtern. „Die Baustellenfahrzeuge hätten ohne Ampel große Probleme, sich gefahrlos in den fließenden Verkehr der B33 einzuordnen, vor allem in Fahrtrichtung Allensbach“, schreibt Spannagel. Immerhin passieren jeden Tag 30.000 Autos die Strecke. Gerade im dichten Berufsverkehr sei es daher für Lastwagen schwierig vom Bahnhof Hegne kommend links Richtung Allensbach auf die Fahrbahn einzuscheren.

Und wie lange soll die Ampel im Betrieb bleiben? „In den kommenden Tagen wird die Ampel (wetterabhängig) stärker genutzt, da Material von der Vorkonsolidierung in Richtung Kliniken Schmieder transportiert werden muss. Anschließend wird die Nutzung der Ampel vorerst wieder zurückgehen“, sagt Heike Spannagel.