Ob in Stockach oder Volkertshausen, Öhningen oder Tengen – die Radfahrer im Landkreis Konstanz dürfen die Korken knallen lassen. Schon vor dem letzten Wochenende der dreiwöchigen Stadtradel-Aktion haben sie erstmals die magische Grenze von einer Million Kilometern überschritten. Stand Freitagmittag, 7. Juli, waren es 1.107.000! Dabei sah es zunächst gar nicht danach aus.

Zur Hälfte hatten die Radler in den 23 Teilnehmerkommunen im Landkreis rund 400.000 Kilometer gemeldet und lagen damit etwas hinter dem Ziel zurück. Auch die Wiederholung des Ergebnisses von 2022 – 941.840 – schien in Gefahr. Doch offenbar waren die Radler nur etwas im Verzug, ihre Kilometer auch auf dem Stadtradeln-Portal einzutragen. „Gerade die Schulen machen das ja oft gesammelt – ein Teamleiter für mehrere Schüler“, erklärt Sandra Sigg, Radverkehrskoordinatorin im Straßenbauamt des Landkreises.

Wer macht mit? Mit 23 von 25 Kommunen sind im Landkreis Konstanz 2023 so viele Städte und Gemeinden wie noch nie an den Start gegangen. Um das perfekte Ergebnis hinzubekommen, müssen für 2024 nur noch Mühlingen und Büsingen am Hochrhein dazu motiviert werden, ebenfalls beim Stadtradeln mitzumischen. 6017 Radler in 515 Teams trugen bis zweieinhalb Tage vor dem Schluss zum guten Kilometerergebnis des Kreises bei.

Dass es für die Schulen diesmal einen eigenen Wettbewerb innerhalb des Stadtradelns gibt, hält Sigg für eine der Ursachen für die Verbesserung. „39 Schulen im Landkreis sind dabei, das ist Klasse! 34 haben auch schon Kilometer gemeldet.“

Am 8. und 9. Juli kann bei angekündigter brütender Hitze (viel trinken und Sonnencreme benutzen!) noch weitergesammelt werden, dann ist das Stadtradeln im Landkreis zu Ende. Erneut haben Konstanz, Singen, Gailingen, Engen und Co. das Ergebnis des benachbarten Bodenseekreises übertroffen, der allerdings auch etwas weniger Einwohner hat. Dort kamen im relativ regenreichen Mai dieses Jahres 902.597 Kilometer zusammen.

Keine Chance hat der Landkreis Konstanz aber nach wie vor gegen den von der Bevölkerungszahl her fast gleich großen Landkreis Ravensburg, der bereits die 1,5-Millionen-Marke geknackt hat, obwohl das Stadtradeln zwischen Aulendorf und Isny sogar noch bis 14. Juli dauert. 2024 werden die drei Kreise beim Termin dann erstmals gemeinsame Sache machen, wie Sandra Sigg ankündigte: Alle drei Landkreise nehmen zeitgleich am Stadtradeln teil. Dann wird wahrscheinlich auch eine gemeinsame Sternfahrt zum Auftakt stattfinden.

Einen Rekord gab es dieses Jahr im Westen des Bodensees auch bei der Teilnehmerzahl. 2020, bei der ersten landkreisweiten Auflage im September/Oktober, hatten in neun Orten 1769 Radler zusammen 311.665 Kilometer zurückgelegt. Diesmal sind es schon mehr als 6000 Pedalritter – und theoretisch kann man sich auch jetzt noch unter www.stadtradeln.de für die Aktion registrieren und teilnehmen.

Kohlendioxid-Einsparung oder nicht? Das Stadtradeln ist eine Akion des Klima-Bündnisses, eines Netzwerkes europäischer Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern. Anliegen ist es, Menschen häufiger zum Umsteigen aufs Rad zu bringen und damit Impulse für Klimaschutz und eine Verbesserung der Radinfrastruktur zu geben. In der Ergebnisübersicht wird auch immer gezeigt, welche Menge des klimaschädlichen CO2 ausgestoßen worden wäre, wäre man dieselben Strecken mit dem Auto gefahren – im Landkreis Konstanz sind es 2023 mehr als 180 Tonnen. Das ist aber nur ein Wert zur Veranschaulichung und nicht automatisch eine tatsächliche Einsparung, denn die Stadtradler hätten die meisten dieser Strecken wohl ohnehin nicht mit dem Auto zurückgelegt.

Auch viele Städte und Gemeinden im Landkreis Konstanz dürfen sich über neue Bestwerte freuen. Konstanz sah sich schon zur Halbzeit mit erradelten mehr als 130.000 Kilometern auf dem richtigen Kurs – Stand 7. Juli mittags sind es rund 276.000 (2022: 256.476). Dort liegt wie jedes Jahr das Team der Stadtverwaltung (20.545 Kilometer) in Front, wie immer knapp gefolgt von der Universität (19.608). Als Dritter trumpft dann aber schon eine Grundschule auf – und zwar die Wollmatinger.

Einer der meistbefahrenen Wege im Landkreis, auch während des Stadtradelns: der Radweg zwischen Radolfzell (hier am Ortsausgang) und Moos in Richtung Höri. | Bild: Oliver Hanser

In Singen kommt es an den letzten beiden Tagen zum heißen Finale zwischen dem Friedrich-Wöhler-Gymnasium (34.915 Kilometer) und dem Hegau-Gymnasium (33.868). Die beiden duellieren sich damit nicht nur um den Sieg in der Stadtwertung, sondern kämpfen auch um den Kreistitel. Die Stadtkrone peilt dagegen in Stockach die Firma STS an (8305), hat aber noch den Schwarzwaldverein (7578) im Nacken.

In der Stadt Radolfzell führt ebenfalls eine Schule: Das Friedrich-Hecker-Gymnasium (23.040) hat dabei einen gewaltigen Vorsprung. Im Landkreis bedeutete das am Freitagmittag Platz 4 – hinter dem Marianum im Allensbacher Ortsteil Hegne (26.720).