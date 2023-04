Besondere Aktion zum 30. Geburtstag des Konstanzer Wahrzeichens: Auf einer originellen Fotowand mit Gucklöchern können sich Konstanzer und ihre Gäste auf ungewöhnliche Weise zusammen mit der Imperia fotografieren lassen. Das SÜDKURIER Medienhaus stellt die stattliche Fotowand zum 30. Jahrestag der Enthüllung am Samstag und Sonntag, 22. und 23. April, jeweils von 11 bis 16 Uhr auf der Hafenstraße auf.

Wer mitmacht, kann ein Wellness-Wochenende im Bregenzerwald gewinnen

Wenn das Wetter mitspielt – starker Wind und Regen würden die Aktion unmöglich machen -, können immer zwei Leute durch die Gucklöcher schauen. Wer das Foto anschließend mit dem Hashtag #skimperia auf der Plattform Instagram hochlädt, kommt in den Lostopf für ein Wellness-Wochenende. Wer das Bild seine in Instagram-Story postet, sollte überdies den Kanal suedkurier.medienhaus markieren.

Die Fotowand steht am Samstag und Sonntag direkt am Hafen, auf der Mole vor dem Konzil und damit in unmittelbarer Nähe der Imperia selbst. Wer dort nicht hinkommen kann, kann auch am Imperia-Quiz auf SÜDKURIER Online mitmachen. Auch dies bietet die Chance, in diesem Frühjahr, Sommer oder Herbst zu zweit ein Wochenende im Wellness-Hotel „Die Wälderin“ in Mellau zu verbringen.

Am Wochenende 29. und 30. April findet auch noch ein Hafenfest statt

Gefeiert wird der Geburtstag übrigens nicht nur dieses Wochenende und am 24. April, dem eigentlichen Jahrestag der Aufstellung, der dieses Jahr auf einem Montag fällt. Am nächsten Wochenende, 29. und 30. April, wird bei einem zweitägigen Hafenfest ebenfalls das 30-jährige Bestehen der Imperia gefeiert.

Versprochen wird ein facettenreiches Programm „mit offiziellem Festakt inklusive Zeitzeugen, Buchvorstellungen und spektakulären Lichtinstallationen“. Dazu lädt die Marketing und Tourismus Konstanz ein. Im Hafenareal sind demnach auch ein Kunst- und Handwerkermarkt, Musik, Tanz und Imperia-Stadtführungen geplant.

Parallel findet auch die 50. internationale Flottensternfahrt der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU), die mit Schiffen aus drei Ländern traditionell die Schifffahrtsaison auf dem Bodensee eröffnen – auch wenn die Ausflugsschiffe in der Regel bereits zu Ostern ihren Betrieb aufnehmen und auch schon vor der Sternfahrt Passagiere über den See bringen.