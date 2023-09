„Ich bin nicht traurig“, sagt der Siebenjährige, als er vom Tod seines Vaters erfährt und geht wieder spielen. Seine fünfjährige Schwester sitzt am Boden, ganz ruhig und schaut, was jetzt passiert. Sie versteht noch nicht, was es bedeutet, wenn jemand stirbt.

So geht es auch der Zweijährigen. Dass da jemand fehlt, realisieren die Mädchen erst später. Wütend werfen sie der Mama vor: „Du bist immer weg, immer musst Du was erledigen, bei den anderen passen die Papas auf und wir haben keinen mehr.“

Wie aus dem Nichts kommen der Jüngsten beim Frühstück die Tränen und sie erzählt, dass sie ihren Papa vermisst. Ihre ältere Schwester hängt sich Bilder von sich und ihrem Papa ans Bett, fragt die Mama, ob sie liebgewonnenen Rituale fortführen mag, die sie an ihren Papa erinnern.

Alle drei wollen die Geburtstage feiern, so als wäre er noch da, wollen wieder dort Urlaub machen, wo sie gemeinsam mit ihrem Papa waren. Es ist ein Wechsel zwischen liebevoller Erinnerung, Verdrängung, Wut, Frustration und Verzweiflung… Trauer einfach.

Kinderpsychologinnen begleiten die Trauer

Kinder trauern anders als Erwachsene – und das kann manchmal schwierig werden im Zusammenleben. In einer von einem Todesfall betroffenen Familie trauern mehrere: ein Elternteil und die zurückbleibenden Kinder – und jeder und jede auf seine Art, altersangemessen und je nach Persönlichkeit. Wie kann man Kindern helfen, wenn sie einen schweren Verlust erlebt haben? Zwei Kinderpsychologinnen von der Kinderhospizarbeit Konstanz wissen Rat.

Wie trauern Kinder? „Kinder trauern in Pfützen“, sagt Alexandra Maigler, Diplompsychologin und systemische Therapeutin. Das bedeute, dass die Trauer nicht ständig präsent sei. „Es fällt ihnen ein und tut ihnen stark weh. Dann kommt ein Freund vorbei und die Trauer ist erstmal nicht mehr präsent.“ Ein Kind denke nicht beständig an die Trauer, weil es stärker im Hier und Jetzt lebe.

Diese Art der Reaktion kann auf den trauernden Erwachsenen befremdlich wirken. Aufklärung darüber, wie Kinder trauern, helfe dabei, sagt Maigler. Es könne dem trauernden Elternteil auch guttun zu wissen, dass das Kind nicht permanent unter der Trauer leidet.

Was die Kinder- und Jugendhospizarbeit bietet Die Kinder- und Jugendhospizarbeit bietet eine Trauergruppe an, an der Kinder ab acht Jahren aus dem Kreis Konstanz teilnehmen können. Voraussetzung ist, dass der Tod der engen Bezugsperson (meist Mama oder Papa) mindestens sechs Monate zurückliegt. Es geht dabei um die Verarbeitung des Geschehenen. Unter Anleitung von Alexandra Maigler und Petra Dierenbach berichten die Kinder, wie sich ihr Leben seit dem Tod eines Elternteils verändert hat. Es geht um die Gefühle, die mit dem Tod der geliebten Person verbunden sind, um Ängste und Schuldgefühle, wenn sie vorhanden sind. Mehr Informationen: www.hospiz-konstanz.de

„Kinder trauern in Pfützen“, sagt Alexandra Maigler, zuständig für die Kinder- und Jugendhospizarbeit beim Hospizverein Konstanz | Bild: Monika Doerflinger | SK-Archiv

Wie kann man jüngeren Kindern helfen, die ein Elternteil verloren haben? Für die Kinder bis acht Jahre stehen bei der Kinderhospizarbeit ehrenamtliche Trauerbegleiter bereit, die einmal in der Woche das Kind besuchen. „Kinder sind sehr neugierig“, sagt Petra Dierenbach. „Sie stellen sehr konkrete Fragen: ‚Was passiert unten in der Erde?‘ Das ist eine der häufig gestellten Fragen. Oder: ‚Wo ist der Verstorbene jetzt?‘“

Für die Kinder bis acht Jahre stehen bei der Kinderhospizarbeit ehrenamtliche Trauerbegleiter bereit, die einmal in der Woche das Kind besuchen. „Kinder sind sehr neugierig“, sagt Petra Dierenbach. „Sie stellen sehr konkrete Fragen: ‚Was passiert unten in der Erde?‘ Das ist eine der häufig gestellten Fragen. Oder: ‚Wo ist der Verstorbene jetzt?‘“ Es könne helfen, mit einer Gegenfrage zu antworten, zu hören, welche Vorstellung das Kind von einem Leben nach dem Tod hat. Viele Kinder sprächen dann von einem Schmetterling oder einem Stern am Himmel. Was sagt man Kindern – und was nicht? „Bei vorangegangener langer Krankheit des Verstorbenen hat der Partner oder die Partnerin oft das Gefühl, das Kind schützen zu müssen. Dann neigen Erwachsene dazu, Kinder nicht rechtzeitig auf den Tod vorzubereiten“, sagt Petra Dierenbach. Kinder seien allerdings nie mit einer solchen Situation überfordert, wenn man sie altersgerecht begleite und ihnen die Wahrheit nicht vorenthalte.

„Unsere Erfahrung ist, dass die Fantasie fast immer schlimmer ist als die Wahrheit“, ergänzt Maigler. Kinder hätten, wenn man darüber vor dem Tod der Person spreche, oft sehr konkrete Fragen: Wer kocht dann für mich? Wer holt mich vom Kindergarten ab?

