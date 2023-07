Für den einen ist es ein Ort, an den man sich träumt. Mehr etwas aus der Phantasie als ein Gebilde, das man mit dem Verstand fassen könnte. Für die andere ist es ein Schauplatz erbitterter Auseinandersetzungen um politische und militärische Vormacht. Für manchen ist es der Ort, wo Technik-Träume wahr werden. Und für weitere Menschen ist es etwas, das gut und nachhaltig organisiert werden muss. So unterschiedlich kann man auf das Universum außerhalb unserer schützenden Erdatmosphäre schauen.

Vier Experten sind in Konstanz zum ersten Mal in einer Live-Runde

Vier Haltungen zum Weltall stehen beispielhaft für die Gedanken, wie sie bei diesem Thema immer wieder aufeinandertreffen. Jede und jeder hat einen eigenen Zugang dazu – und das gilt auch für Jens Temmen, Katja Grünfeld, Marieluna Frank und Kolja Nicklaus.

Das ist die Experten-Runde Jens Temmen ist Kulturwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Kolja Nicklaus Ingenieur beim Raumfahrtunternehmen SpaceTech in Immenstaad am Bodensee. Marieluna Frank hat Internationales Recht und Menschenrechte studiert und arbeitet am Lehrstuhl für Global Governance an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Und Katja Grünfeld ist Expertin für Luftfahrt- und Weltraumrecht an der Universität Köln.

Alle vier sind ausgewiesene Experten für den Weltraum und blicken auf ganz unterschiedliche Weise in die unendlichen Weiten. Eine gemeinsame Veranstaltung der Initiative Wissenschaft im Dialog und SÜDKURIER bringt sie in Konstanz erstmals zusammen. Am Mittwoch, 12. Juli, um 19 Uhr im Kulturzentrum am Münster.

Welche Regeln gelten für Elon Musk, Wladimir Putin und all die anderen?

In Zeiten, in denen Elon Musk und andere das Weltall in einer Art Goldgräberstimmung für ihre wirtschaftlichen Ziele nutzen wollen, ist es wichtig, über Ziele und Spielregeln zu sprechen, finden alle vier Expertinnen und Experten. So gibt es für Marieluna Frank durchaus Tendenzen, das Weltall zu einem Territorium mit Besitzansprüchen zu machen, während Katja Grünfeld im bestehenden Weltraumvertrag eigentlich ein ganz gutes Instrument sieht.

Der Ingenieur Kolja Nicklaus will Chancengleichheit für alle, die das Weltall nutzen wollen, und eine Gewähr dafür, „dass jeder hinterher wieder aufräumt“. Für Jens Temmen schließlich geht es auch um die Frage, was wir Menschen diesem Weltall zuschreiben, wie wir es nicht nur mit Raketen und Satelliten, sondern auch mit unseren Ideen und Diskursen erobern.

Das Weltall prägt unseren Alltag viel mehr, als wir es glauben

Klingt abgespaced? Finden die vier Experten überhaupt nicht. Ohne das Weltall gäbe es weder Kommunikation noch Navigation, wie wir sie heute kennen. Wir wüssten viel weniger über das Klima, und unsere Kriege und Konflikte würden ganz anders geführt. Der Blick in den Sternenhimmel führt manchmal gar nicht so weit weg, wie es die „unendlichen Weiten“ aus „Raumschiff Enterprise“ glauben machen.

Das Ferne ist näher am Alltag als viele denken – das ist auch die Idee der Bundesregierung, die für das Wissenschaftsjahr 2023 das Motto „Unser Universum“ ausgegeben hat. Im Rahmen der Reihe „Wissenschaft Kontrovers“ gibt es dazu Angebote, die die Bürgerinnen und Bürger aktiv einbeziehen. Die Diskussion am 12. Juli in Konstanz ist ein Teil davon. Zwischen den Experten ist ein Stuhl frei, auf dem Besucherinnen und Besucher Platz nehmen und eine Wegstrecke der Debatte mitgehen können.

