„Der Welt-Aids-Tag soll die Menschen sensibilisieren, damit sie sich selbst überprüfen, aus Verantwortung für sich selbst und für den Partner“, erklärt Evelin Tschan, Leiterin der Beratungs- und Kontaktstellen und Sozialarbeiterin. Die Früherkennung einer Infektion mit dem HI-Virus könne verhindern, dass Menschen an Aids erkranken und den Virus weitergeben. Dieser breite sich immer weiter in die allgemeine Bevölkerung aus und betreffe alle Kreise der Gesellschaft, betont Tschan. „Darunter sind auch sehr viele ältere Menschen“, mahnt sie.

Aids und HIV Aids ist die Abkürzung für „Acquired Immunodeficiency Syndrome“ (englisch für „Erworbenes Immunschwäche-Syndrom“); eine Gruppe bestimmter Krankheitsmerkmale, die kennzeichnend für eine fortgeschrittene HIV-Erkrankung sind. HIV steht für Humanes Immundefizienz-Virus. HIV schädigt die körpereigenen Abwehrkräfte, das Immunsystem. Ohne Behandlung führt das nach einiger Zeit fast immer zu schweren Krankheiten. HIV ist gut behandelbar: Menschen mit HIV nehmen in der Regel ein bis zwei Tabletten pro Tag und gehen alle drei Monate zu einer Kontrolluntersuchung. So können sie gut und lange leben. (nea)

1996 gab es den ersten Durchbruch

Aids beziehungsweise HIV wurde zu Beginn der 1980er-Jahre entdeckt. 1983 gründete sich die Deutsche Aidshilfe in Berlin, 1986 die Aidshilfe Konstanz. „Unsere Arbeit hat sich seither stark verändert“, erläutert Tschan, die zwei Jahre später zum Verein stieß. In den ersten Jahren bedeutete die Diagnose Aids ein Todesurteil. Erst 1996 gab es den ersten Durchbruch in der medizinischen Therapie.

Evelin Tschan (rechts) entnimmt von ihrem Kollegen Ralf Doll eine Blutprobe für den HIV-Schnelltest. Bild: Nikolaj Schutzbach | Bild: Nikolaj Schutzbach

Die Krankheit konnte verlangsamt, aber noch unzureichend behandelt werden, zudem gab es viele Nebenwirkungen. „Seit den 2000er-Jahren ist sie therapierbar. Es gibt viele Konkurrenzprodukte, was viele Optionen eröffnet, falls ein Medikament nicht so gut wirkt“, berichtet Tschan. „Es gib auch noch keine wirkungsvolle Impfung. Da gab es viele Rückschläge. Erfolge sind derzeit nicht in Sicht“, berichtet Geschäftsführer Ralf Doll.

Spendenkonto Die Aidshilfe Konstanz erhält finanzielle Unterstützung vom Land, vom Landkreis und von Konstanz, Singen und Radolfzell. Sie ist auch auf Spenden angewiesen: Sparkasse Bodensee, IBAN: DE14 6905 0001 0000 0810 67, BIC: SOLADES1KNZ. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage aidshilfe-konstanz.de oder per Telefon (0 75 31) 211 13. Die Termine für den Checkpoint sind bis Ende des Jahres vergeben.

Aids-Kranke können Kinder zeugen

Zwar ist Aids nach wie vor nicht heilbar. „Aber es gibt gute Nachrichten“, betont Tschan. Medikamente können verhindern, dass die Krankheit ausbricht, sodass ein normales Leben mit Beruf und Partnerschaften möglich ist. „Auch Kinder zeugen“, bekräftigt Tschan.

„HIV ist unter Therapie nicht übertragbar“ – das ist auf der Homepage der Deutschen Aidshilfe zu lesen. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt jedoch weiterhin: „Zum Schutz vor der sexuellen Übertragung von HIV sollten bei penetrierendem Geschlechtsverkehr insbesondere mit neuen oder wechselnden Sexualpartnern grundsätzlich immer Kondome verwendet werden“.

Aids-Test ist kostenlos

Die Konstanzer Aidshilfe bietet zwei Testmöglichkeiten an. Sie sind für den Patienten kostenlos. Seit Januar 2019 gibt es den Checkpoint, bei dem Proben für Labortests bei zugesicherter Anonymität entnommen werden. Die Ergebnisse können etwa eine bis zwei Wochen später telefonisch erfragt werden.

Der Checkpoint wird in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und der HIV-Schwerpunkt-Praxis Kalhammer, Dix und Benkelmann im Facharztzentrum am Klinikum betrieben. „Das ist ein Erfolgsmodell“, sagt Hannes Winterer, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamts. „Die Zusammenarbeit läuft sehr gut“, bekräftigt Ralf Doll.

Aidshilfe macht auch Hepatitis-Tests

Ergänzend dazu bietet die Aidshilfe einen Schnelltest in den Räumen in Konstanz und der Singener Außenstelle an. Ein Pikser, ein Tropfen Blut herausgepresst, etwa fünfzehn Minuten warten, und das Ergebnis ist da. Anfang kommenden Jahres möchte die Aidshilfe auch einen Schnelltest auf Hepatitis C anbieten.

Bevor überhaupt ein Test gemacht wird, gibt es ein Beratungsgespräch, bei dem ein Fragebogen ausgefüllt werden muss. Insbesondere beim Checkpoint ist dies wichtig, denn dort können auch Proben zur Untersuchung auf andere Viren und Bakterien wie Chlamydien, Hepatitis A, B und C, Syphilis und Gonokokken (Tripper) entnommen werden. Im vergangenen Jahr kamen 1554 Tests unterschiedlichster Art zusammen, was etwa 500 Patienten entspricht.