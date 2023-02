Wie die Polizei aktuell am Donnerstagmittag, 23. Februar, gegen 14 Uhr berichtet, rollt über die Region eine Welle der Betrugsvariante Schockanruf hinweg. Im Moment „überfluten“ Betrüger den Landkreis Konstanz, so formuliert es die Polizei in einer Kurzmeldung an regionale Medien.

Ob die Täter bereits Erfolg bei den Anrufen hatten, werde sich wohl erst im Laufe des Tages oder am Freitag zeigen. Die Polizei warnt vor allem eindringlich die meist älteren Opfer. Dazu heißt es in der Meldung: „Diese Anrufe führen immer wieder zum Erfolg – mit oft fatalen Auswirkungen auf die meist älteren Opfer, die oft nicht nur um ihr gesamtes Erspartes gebracht werden, sondern zeitlebens unter der psychischen Belastung durch die Anrufe leiden.“

