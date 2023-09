Familie vor 47 Minuten „Bei uns eskaliert es jeden Tag“ – Was tun, wenn Geschwister sich ständig in die Wolle kriegen? Meine Kind wollen sich nicht vertragen: Eigentlich haben sie sich total lieb – und trotzdem streiten sich die lieben Kleinen dauernd. Warum ist das so? Und wann sollen die Eltern eingreifen? Zwei Expertinnen geben Tipps.

Wenn zwei sich streiten, freut das die Eltern ganz und gar nicht. Während sich eine Künstliche Intelligenz zankende Geschwister in vielen bunten Farben vorstellt, sehen manche Mamas und Papas in diesen Momenten rot. Was können sie besser machen? | Bild: Midjourney/Isabelle Graef