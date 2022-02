Im Moment geht es rasant: Das Kind hustet, schon zeigt der Corona-Test zwei Striche. Oft dann nachfolgend auch der aller übrigen Familienmitglieder. Was aber ist genau zu tun, wenn der Schnelltest positiv ist? Wir haben uns nach den nötigen Schritten erkundigt.

Der Corona-Selbsttest ist positiv. Was ist zu tun?

Das Ergebnis eines positiven Selbsttests ist noch nicht meldepflichtig. In jedem Fall ist das Testergebnis durch einen PCR-Test zu überprüfen. Wer Erkältungssymptome spürt und einen positiven Selbsttest hat, gilt als krankheitsverdächtig und sollte sich sofort nach der PCR-Testung absondern, heißt es in einem Merkblatt des Gesundheitsamts. Die Kosten für den PCR-Test trägt die Allgemeinheit. Wer sich gesund fühlt, muss sich bis zum Ergebnis des PCR-Tests noch nicht isolieren.

Der PCR-Test fällt ebenfalls positiv aus. Was folgt nun?

Ab einem positiven PCR-Test gilt, dass sich die Person in Isolation begeben muss. Das Gesundheitsamt rät laut einem Merkblatt, sich auch von Mitgliedern des eigenen Haushalts so gut wie möglich zu isolieren. Die Pflicht zur Isolation gilt für alle Haushaltsmitglieder, mit Ausnahme derer, die drei Impfungen, also die Grundimmunisierung und eine Auffrischung, erhalten haben. Die Pflicht zur Absonderung endet zehn Tage nach dem Abstrichdatum. Es gibt die Möglichkeit, sich nach sieben Tagen freizutesten, aber nur, wenn man 48 Stunden lang symptomfrei war. Dazu muss man erneut einen PCR-Test machen, auch diesen muss der Betroffene nicht selbst bezahlen. Das negative Ergebnis muss er oder sie ans Gesundheitsamt melden.

Muss ich das Gesundheitsamt informieren?

Durch das positive PCR-Ergebnis wird das Gesundheitsamt automatisch informiert. In der Regel nimmt es per Post Kontakt auf zu dem Infizierten. Da dies bis zu einer Woche dauert, ist man verpflichtet, alle Quarantäne-Regeln selbstständig einzuhalten. Die Quarantäne läuft nach zehn Tagen automatisch ab, ohne weitere Meldung ans Gesundheitsamt.

Zu welchem Zeitpunkt informiere ich den Arbeitgeber?

Wer Symptome hat, sollte telefonisch Kontakt mit dem Hausarzt aufnehmen und den Arbeitgeber informieren. Ab diesem Zeitpunkt gelten die normalen Regeln der Krankschreibung. Fühlt man sich hingegen weiter arbeitsfähig, sollte man dies ebenfalls mit dem Arbeitgeber besprechen. Dann besteht die Möglichkeit, im Homeoffice weiter zu arbeiten. Wer keine Möglichkeit hat, zuhause zu arbeiten und ohne Symptome isoliert bleiben muss, hat ein Anrecht auf Entschädigung, sofern der Arbeitgeber den Lohn nicht weiterbezahlt, schreibt Marlene Pellhammer, Sprecherin des Landratsamts. Dies gelte auch für Selbstständige.