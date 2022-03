Es ist Video-Zeit im Gewerkschaftshaus. DGB-Sekretär Hans-Peter Menger, Lore Dizinger (Firma Worldline und IG-Metall), Sandra Straub von Hügli (Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG), Christa Bartuschek vom Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) und der Gewerkschaft Verdi sowie Bianca Sdrenka von der Firma Bracco (IG Bau und Chemie) treffen sich für Filmaufnahmen. „In jedem Industriezweig geht es etwas anders zu“, sagt Menger. Das wollen die Betriebsratsvorsitzenden den Beschäftigten per Video vermitteln.

Amtszeit dauert vier Jahre

Seit 1. März laufen in Deutschland die Betriebsratswahlen. Ende Mai müssen sie abgeschlossen sein. Die Vorbereitungen haben viel früher begonnen: Gegen Ende ihrer vierjährigen Amtszeit suchen die Arbeitnehmervertreter jeweils neue Kandidaten aus der Belegschaft. „Wünschenswert sind doppelt so viele Kandidaten wie Sitze, damit die Kollegen eine echte Wahl haben“, sagt Hans-Peter Menger.

Das sei nicht immer ganz einfach, weil dem Engagement häufig noch der Verdacht des Karriereknicks anhafte, wie Sandra Straub ergänzt. Tatsächlich sind die Räte in manchen Firmen nicht unbedingt willkommen. „Dabei haben verschiedene Erhebungen gezeigt, dass Unternehmen mit einem Betriebsrat besser funktionieren als ohne“, erklärt Menger.

Wahl alle vier Jahre In allen Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständig wahlberechtigten Arbeitnehmern werden Betriebsräte gewählt. Das regelt das Betriebsverfassungsgesetz. Danach haben die Beschäftigten nicht nur das Recht, einen Betriebsrat zu wählen, sondern auch einen zu gründen. Betriebsräte werden alle vier Jahre zwischen März und Mai gewählt. Die Wahlen finden während der Arbeitszeit statt. In Betrieben mit Betriebsrat bestellt der amtierende Betriebsrat zehn Wochen vor Ende seiner Amtszeit einen Wahlvorstand. Dieser organisiert die Wahl.

Im übrigen müssten sich Firmenchefs nicht gegen ein solches Organ sträuben, weil das Betriebsverfassungsgesetz die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien zum Wohle des Betriebes vorschreibt. Dennoch gibt es Unternehmen, die die Gründung eines Betriebsrats ablehnen.

Betriebsräte immer wichtiger

Es gibt aber auch Branchen und Belegschaften, die sich nur wenig für die Betriebsratsarbeit interessieren. Das zeigt sich in einer schwachen Wahlbeteiligung. „Es ist wichtig, dass die Mitarbeiter das Gremium wählen, das sie in Konfliktfällen vertreten soll“, sagt Lore Dizinger.

„Das wird angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung immer wichtiger. Eine Wahlbeteiligung von 30 oder 38 Prozent ist beschämend.“ Die Mitarbeiter von Hügli haben schon gewählt. Mit einer Beteiligung von 63 Prozent der 720 Beschäftigten fällt diese Wahl hinter frühere zurück. Sandra Straub ist trotzdem zufrieden. Den Rückgang begründet sie mit Ausfällen durch Corona.

Interesse durch Corona gewachsen

Eine besondere Situation herrsche beim GLKN mit seinen verschiedenen Standorten, wie die Betriebsratsvorsitzende Christa Bartuschek erklärt: „Wir haben sechs Betriebsratsgremien zu wählen, von denen später je zwei Delegierte in den Verbundbetriebsrat entsendet werden.“ Alleine am Standort Singen mit 1700 Beschäftigten müssen 17 Betriebsräte gewählt werden.

Durch Corona sei das Interesse an der Betriebsratsarbeit gewachsen. „Wir hatten keine Schwierigkeiten, Kandidaten zu finden“, sagt Bartuschek. Durch die kommunale Trägerschaft sei der Gesundheitsverbund in einer anderen Lage als rein privatwirtschaftlich geführte Betriebe.

Auf Augenhöhe mit den Chefs

Ab 200 Beschäftigten werden die Vorsitzenden eines Betriebsrates freigestellt – so auch Sandra Straub. Sie setzt sich seit 24 Jahren für die Belange der Kollegen ein, und es macht ihr immer noch Freude. Wenn sie von der Vielfalt der Aufgaben erzählt, nimmt man ihr das auch ab.

In all den Jahren habe sie es geschafft, mit dem Management auf Augenhöhe zu verhandeln, erzählt sie, und warnt: man dürfe sich – gerade als Anfänger – nicht durch die Eloquenz der Chefs weichkochen lassen. Als einen der jüngsten Erfolge bezeichnet Sandra Straub die Tatsache, dass alle 120 Außendienstmitarbeiter bei Hügli durch die Pandemie hindurch mit Kurzarbeit gehalten werden konnten.

Für Hans-Peter Menger ist deshalb die Weiterbildung über Beteiligungsrechte in Firmen eine der wichtigsten Aufgaben der Gewerkschaften. Und Lore Dizinger erklärt, in Zeiten von Homeoffice, in denen die Teamfähigkeit leide, werde die Arbeit der Betriebsräte immer wichtiger. Deshalb stellten sie sich vor die Kamera, um ihre Kollegen wenigstens per Video zur Betriebsratswahl aufrufen zu können.