Frau Sigg, wie ist der aktuelle Stand des Radschnellwegs, der irgendwann von Singen nach Konstanz führen soll?

(Sie schüttelt den Kopf) Nein, so wird der Radschnellweg nicht kommen.

Ach, da gibt es eine Änderung? Im Sommer war das in einer Machbarkeitsstudie noch so vorgesehen.

Ja, die Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg wurde im Herbst abgeschlossen. Das Potenzial einer Radschnellverbindung (RSV) von Konstanz bis Radolfzell ist gegeben. Das heißt, wenn eine Radschnellverbindung kommt, dann von Konstanz bis Radolfzell. Stand ist, dass alle beteiligten Kommunen eine sogenannte Willenserklärung unterschreiben sollen. Denn alle Kommunen müssen diesen Radschnellweg wollen und das bestätigen. In dieser Willenserklärung erklären sich Allensbach, Radolfzell, Reichenau (Anmerk. d. Red.: der Campingplatz Willam liegt auf der Gemarkung Reichenau), Konstanz und der Landkreis Konstanz bereit, diesen Prozess positiv zu begleiten. Im Moment liegt das den Bürgermeistern vor. Bis Ende Oktober sollen diese Willenserklärungen bei uns eingegangen sein.

Sandra Sigg, Radkoordinatorin des Landkreises Konstanz Sandra Sigg, geboren 1980, ist seit rund einem Jahr Radverkehrskoordinatorin des Landkreises Konstanz. Zu ihren Aufgaben gehören die Projektleitung, Planung und der Bau von Radwegebaumaßnahmen sowie die Beschilderung der Radnetze im Kreis und die Öffentlichkeits- und Gremienarbeit zum Radverkehr. Das Förderwesen und die Koordination mit Kommunen, Land und Bund gehören ebenso dazu. Auch: die Bautechnische Betreuung der Straßenmeistereien bei Unterhaltungsarbeiten. Und die Infrastruktur und die Streckenführung von Landesradfernwegen.

Das ist recht bald.

Genau. Parallel sind das Regierungspräsidium Freiburg und das Ministerium für Verkehr dabei, die Baulast zu klären. Baulast heißt: Wer muss eigentlich welches Stück bauen? Wer ist für welchen Abschnitt zuständig?

Das heißt auch: Wer muss welchen Bauabschnitt bezahlen.

Das ist immer abhängig von verschiedenen Faktoren. Einer der Faktoren ist die Frequenz – also wie viele Radfahrende sind dort zukünftig täglich unterwegs. Hierbei liegt das Potenzial laut der Machbarkeitsstudie zwischen Konstanz und Radolfzell bei 2500 Radfahrerenden am Tag. Deswegen könnte der Abschnitt in die Baulast des Landes fallen.

Die Zuständigkeit liegt aber nicht ausschließlich beim Land.

Die Verbindung erreicht außerhalb der geschlossenen Ortschaften zwischen Konstanz und Allensbach das Potenzial von mehr als 2.500 Radfahrten pro Tag. Auf diesem Abschnitt wäre damit die Voraussetzung geschaffen, dass die Radschnellverbindung in die Baulast des Landes übergehen könnte. Auf den außerörtlichen Streckenabschnitten zwischen Allensbach und Radolfzell wird die Mindestauslastung von 2.000 Radfahrten pro Tag erreicht, welche für eine Übernahme der Baulast durch den Kreis erforderlich ist. Die Gemeinde Radolfzell und die Stadt Konstanz müssten innerorts die Baulast selbst übernehmen, da sie mehr als 30.000 Einwohner haben. In der Ortsdurchfahrt von Allensbach kann die Baulast auf das Land oder den Kreis fallen.

Wer entscheidet über die Baulast und damit die Finanzierungskosten?

Die Machbarkeitsstudie ist jetzt an das Regierungspräsidium Freiburg gegangen. Das Regierungspräsidium hat eine Beurteilung der Baulastträgerschaft geschrieben, in der es eine Empfehlung ausspricht. Mittlerweile liegt diese dem Ministerium für Verkehr vor, welche die endgültige Entscheidung trifft. Wenn die Baulast geklärt ist und die Willenserklärungen der beteiligten Kommunen eingegangen sind, können wir in die Planung gehen.

Wann wäre das?

Nachdem die Baulast geklärt ist (was vermutlich bis Ende Jahr dauert), müssen die Planung, Projektleitung und so weiter verteilt und festgelegt werden. Ich hoffe, die Planungen können im Jahr 2022 beginnen.

In der Machbarkeitsstudie gab es ja zwei Varianten, wie der Radschnellweg um oder an Allensbach vorbeigeführt werden könnte. Oben entlang der B33 oder unten durch das Dorf. Welche Variante gefällt Ihnen persönlich besser?

An der B33. Verkehrstechnisch halte ich das für günstiger.

Warum ist der Abschnitt zwischen Singen und Radolfzell rausgefallen?

Weil dort unter 2000 Radfahrer täglich langfahren würden – zumindest laut der Machbarkeitsstudie. Pro Tag sollten künftig mindestens 2000 Radfahrer die Strecke nutzen, um die Grundlage für eine RSV zu geben.

In diesem Abschnitt wird dann nichts für Radler gemacht?

Dort wird kein neuer Radschnellweg gebaut. Ein gut ausgebauter Radweg ist aber bereits vorhanden, der direkt nach Radolfzell führt. Ob hier noch im Rahmen einer sogenannten Radvorrangroute, einer reduzieren Radschnellverbindung, etwas geplant wird, muss noch geprüft werden.

Die Breite unterscheidet ja einen normalen Radweg von einer Radschnellverbindung. Dieser muss mindestens drei manchmal auch vier Meter breit und meist von den Fußgängern getrennt sein. Allerdings wird dadurch auch viel Fläche versiegelt. Vielen Gegnern ist das ein Dorn im Auge.

Aktuell spricht man viel davon, dass man keine zusätzlichen Flächen versiegeln sollte. Aber für mich ist das ein Widerspruch. Auf der einen Seite sagt man: Man muss den Radverkehr stärken und den Autoverkehr reduzieren. Aber auf der anderen Seite darf kein breiter Radweg gebaut werden. Natürlich ist Naturschutz wichtig. Doch man muss auch die Infrastruktur ausbauen. Und dabei lieber etwas breiter – denn die Radwege sind jetzt schon voll.

Das stimmt. Der Bodenseeradweg platzt an manchen Tagen aus allen Nähten.

Der Verkehr mischt sich ja auch immer mehr: Lastenfahrräder haben einen riesen Radius, immer mehr E-Fahrzeuge nutzen die Radwege, Inliner, Rennradfahrer, Radtouristen, Pendler, Jogger, und und und. Dafür brauchen wir einfach breitere Wege, auf denen zumindest eine Trennung von Rad- und Fußverkehr möglich wird. Ich würde sagen, sogar eher fünf statt vier Meter.

Welche Lücken gibt es aus ihrer Sicht im Radwegenetz im Landkreis Konstanz noch?

(Sie packt eine große Karte des Landkreises aus, auf der die Radwege verzeichnet sind) Die wichtigsten Lücken sind aus meiner Sicht die B313 zwischen Stockach über Hoppetenzell/Mühlingen Richtung Kreis Sigmaringen und die K6180, ebenfalls von Stockach über Zizenhausen/Zoznegg in den Kreis Sigmaringen. Die B313 ist aber eine Bundesstraße und dafür ist das Regierungspräsidium zuständig. Aber die sind an diesen Lücken auch schon dran. Die Verbindung von Radolfzell nach Wahlwies an der K6163/ K6165 halte ich für eine der wichtigsten Lücken, die es zu schließen gilt. Im Großen und Ganzen sind aber viele Radwege der Kategorie eins – der wichtigsten Verbindungen – gut erschlossen.

Was ist, wenn ein Radweg an der Landkreisgrenze endet?

Das Radwegekonzept gibt es nicht nur im Landkreis Konstanz, sondern existiert auch in anderen Kreisen und in der Schweiz. Deswegen werden Radwegeprojekte, die an einer Kreisgrenze enden, grundsätzlich mit den Nachbarn abgestimmt.

Wo ist eigentlich ihre liebste Fahrradstrecke im Landkreis?

Der Bodanrück ist extrem gut erschlossen. Recht neu ist der Radweg an der K6172 zwischen Allensbach und Dettingen. Im Herbst und Winter mache ich gerne so kleine Runden. Also das Dreieck Reichenau, Allensbach, Dettingen und dann wieder Richtung Waldsiedlung. Das sind rund 30 Kilometer.

Welche Strecke im Landkreis Konstanz ist denn am gefährlichsten?

Grundsätzlich ist es so: Wenn es gefährliche Stellen gibt, passieren dort Unfälle. Diese werden uns gemeldet, wir schauen uns diese an und reagieren entsprechend. Ebenso prüfen wir Meldungen von Kommunen und Bürgern umgehend. Da sind wir recht ad hoc unterwegs. Wir gehen also nach einer Unfallstatistik. Das heißt: Es gibt keine offene Stelle, wo ich sage würde: Die ist gefährlich.