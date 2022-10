Die Landratsämter im Schwarzwald-Baar-Kreis, im Kreis Sigmaringen und im Kreis Ravensburg tun es: Sie schließen ihre Pforten 2022 noch an mehreren Tagen, um Energie zu sparen. Unter anderem am nächsten Brückentag, Montag, 31. Oktober, bleiben die meisten der Dienststellen und Verwaltungsgebäude geschlossen. Teilweise haben die Behörden auch zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester, oder Anfang 2023 mehrere Tage am Stück geschlossen. Doch wie hält es das Landratsamt Konstanz?

Wann das Landratsamt Konstanz schließt

Wie Marlene Pellhammer, Pressesprecherin des Landratsamtes Konstanz, auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilt, hat die Behörde anders als viele anderer Landratsämter am Montag, 31. Oktober, sämtliche Einrichtungen geöffnet. Anders sieht es am Jahresende aus: „Nachdem der Gemeindetag Landkreis Konstanz beschlossen hat, dass sämtliche Rathäuser im Landkreis vom 27. bis 30. Dezember 2022 geschlossen bleiben, hat sich der Landkreis dieser Regelung angeschlossen“, gibt Pellhammer an. „Somit bleiben die Dienststellen der Kreisverwaltung in diesem Zeitraum grundsätzlich geschlossen.“

Wie sich die Schließung genau darstelle, sei derzeit noch in Abstimmung. Genauer müsse die Behörde noch klären, welche Bereiche von der Schließung ausgenommen werden und wo bestimmte Notdienste eingerichtet werden. „Die kritische Infrastruktur muss auch in dieser Zeit aufrecht erhalten werden beziehungsweise die Daseinsvorsorge muss gewährleistet sein“, so die Sprecherin. Weitere Schließtage neben der Zeit zwischen den Jahren seien bislang nicht geplant.

Warum schließen die Ämter? Im Hinblick auf die Energiekrise und eine mögliche Gasmangellage leistet der Landkreis nach eigenen Angaben durch die Schließung der Liegenschaften „einen Beitrag zur Einsparung von Gas (durch das Herunterfahren von Heizungen) und Strom (Beleuchtung sowie elektronische Geräte werden in diesen Tagen nicht gebraucht).“ Die Behörden folgen damit der Empfehlung der Kommunalen Energieagentur Baden-Württemberg. Durch diese Maßnahme könne man die Heizleistung und den Stromverbrauch über mehrere Tage hinweg auf ein Minimum reduzieren, heißt es.

Umfassen würde die Schließung aller Einrichtungen laut Marlene Pellhammer insgesamt 50 Dienststellen, die sich überall im Landkreis befinden. Dazu zählen die Schulen, die großen Verwaltungsgebäude unter anderem in Konstanz und in Radolfzell, aber auch kleinere Dienststellen wie Forstreviere. Einrichtungen wie etwa die Unterkünfte für geflüchtete Menschen seien selbstredend von der Schließung ausgenommen.

Mitarbeiter müssen Urlaub nehmen

Übrigens: Alle Mitarbeiter, die sich an den Tagen nicht in dem bereits angesprochenen Notdienst befinden, nehmen laut Marlene Pellhammer für die Schließtage Urlaub oder Mehrarbeitsstunden in Anspruch. Falls dies in Einzelfällen nicht möglich sei, würden „mitarbeiterfreundliche Lösungen gesucht“, heißt es weiter. Der Personalrat sei in die Entscheidung der Schließung einbezogen worden, die Zustimmung des Rates liege vor.

Für die Mitarbeiter wird es an diesen Tagen keine Möglichkeit geben, im Home-Office zu arbeiten, da der Dienstbetrieb ausgesetzt wird. Ausgenommen davon sind die Notdienste, die also theoretisch auch im Home-Office Energie für die Arbeit verbrauchen. „Den Einsparungen, welche unter anderem durch das Herabfahren der Heizungsanlagen im Zeitraum 24. Dezember 2022 bis 1. Januar 2023 erzielt werden können, stehen daher gegebenenfalls einzelne Mitarbeitende gegenüber, welche im Home-Office tätig sind und dort Energie verbrauchen“, so das Landratsamt abschließend.