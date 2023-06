Eine trockene, mit viel welkem Gras durchsetzte Wiese: Dieser Anblick ist in der Stadt bereits Gewohnheit, im Wald sehen die meisten grasbewachsenen Flächen noch grün aus. Doch der erste Blick täuscht. Auch der Waldboden ist in den oberen Schichten bereits viel zu trocken. „Von zwei Revierleitern habe ich bereits den Hinweis bekommen, dass der Waldboden sehr trocken ist“, sagt Walter Jäger, Leiter des Kreisforstamts.

Im Moment gehe sein Blick häufig zur Website des Deutschen Wetterdienstes, auf dem eine digitale Karte den Waldbrandgefahren-Index anzeige. „Unsere Region ist bereits bei Stufe 4 von 5“, sagt er. Und noch ein Analyseinstrument hat Bedeutung: der Dürre-Monitor des Helmholtz-Instituts. Diesen müsse man allerdings korrekt interpretieren: Durch den anhaltenden Regen im April und Mai sei der tiefer liegende Boden noch gut mit Wasser versorgt. Die Oberböden seien aber auch in unserer Region schon stark ausgetrocknet.

Der Ostwind verschärft die Lage

„Erschwerend kommt der stete Ostwind hinzu, er lässt die Vegetation sehr schnell austrocknen. Und käme es zu einem Feuer, könnte es sich durch den Wind sehr schnell verbreiten“, erläutert Jäger. Deshalb beobachtet Walter Jäger zusammen mit seinen Revierleitern und dem Dezernenten Philipp Gärtner sehr genau, wie sich Wetter und Niederschlagswahrscheinlichkeit entwickeln.

Jäger erklärt: „Sollte auch für nächste Woche kein Regen in Sicht sein, müssten wir die Grillstellen im Wald sperren.“ Leicht fiele ihm diese Entscheidung nicht. „Man muss das abwägen, es bedeutet natürlich eine Einschränkung. Jetzt ist die Zeit, während derer die Menschen grillen wollen.“ Und wenn man den Entschluss treffen die Grillstellen zu sperren, dann voraussichtlich für einen längeren Zeitraum.

Wie lange wird man hier noch Grillen dürfen? Im Wald, hier bei Hegne, ist es zu trocken, die Waldbrandgefahr hoch. | Bild: Hanser, Oliver

Im vergangenen Jahr war eine Sperrung der Grillplätze wegen der Waldbrandgefahr bereits notwendig geworden, allerdings erst etwa einen Monat später. Die Anordnung zur Sperrung erfolgte am 20. Juli 2022, wie sich Walter Jäger erinnert.

Schon im März brannte es im Wald

Auch Fabian Daltoe, Sprecher der Feuerwehr Konstanz, erachtet die Waldbrandgefahr als derzeit hoch. Bereits im März 2023 hat eine größere Waldfläche jenseits der Geschwister-Scholl-Schule gebrannt. „Das waren damals etwa 600 Quadratmeter. Wir haben den Brand innerhalb von zwei Stunden unter Kontrolle gebracht“, sagt Daltoe.

Worauf Bürger achten sollten 1. Das Grillen ist im Wald nur an öffentlich zugelassenen Feuerstellen erlaubt. An anderen Stellen darf kein Feuer entfacht werden.

2. Rauchen ist im Wald vom 1. März bis 31. Oktober verboten.

3. Zigarettenstummel sind in dafür vorgesehene Aschenbecher und Mülleimer zu entsorgen.

4. Glasscherben sollte man nicht auf Wiese oder Waldweg werfen, sondern sie ordnungsgemäß entsorgen. Auch sie können einen Brand auslösen.

5. Wer sein Auto nahe Waldgebieten parkt, sollte das nur auf ausgewiesenen Parkflächen tun. Ein heißer Katalysator kann bei einem auf Wiese geparkten Fahrzeug die trockenen Grashalme entfachen und so einen Brand auslösen.

Schon im März 2023 kam es in Konstanz zu einem Waldbrand. 600 Quadratmeter Waldfläche wurden zum Raub der Flammen. | Bild: Feuerwehr Konstanz

Am 7. Juni wiederum gab es an einer Stelle ganz in der Nähe, hinter dem Schwaketenbad, einen weiteren Brand. Mehrere Unbekannte hatten laut Polizeimeldung unweit des Waldwegs hinter dem Schwaketenbads ein Feuer entzündet, das außer Kontrolle geriet und schließlich mehrere Bäume beschädigte.

Fabian Daltoe vertraut darauf, dass das Landratsamt den richtigen Zeitpunkt ermitteln wird, um Grillstellen zu sperren. Die Feuerwehr Konstanz ist in jedem Fall darauf vorbereitet, im schlimmsten Fall auch einen größeren Waldbrand zu bewältigen. Das Material steht schon bereit.

Nichts mehr übrig: Die Feuerwehrleute können sich nur noch darum kümmern, das Feuer im Wald so schnell wie möglich zu löschen. | Bild: Feuerwehr Konstanz

„Wir brauchen dazu eine andere Schutzkleidung und Atemschutzmasken. Zusätzlich kommen Feuerpatschen und Löschrucksäcke zum Einsatz“, erläutert der Sprecher der Feuerwehr. Bei der Abteilung Wollmatingen steht zudem ein Wechsellader mit Wassertank zur Verfügung, der die große benötigte Wassermenge transportieren kann. „In regelmäßigen Abständen, etwa alle zwei Monate, gibt es eine Übung zum Szenario Waldbrand.“

So oder so, Daltoe rechnet damit, dass es in diesem Sommer zu einem Waldbrand kommen wird, „oder zumindest zu einem Flächenbrand auf einer ausgetrockneten Wiese“.