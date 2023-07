Zoya Tkatsch steht vor der Leichtbauhalle im Industriegebiet. Sie hat Zeit, viel zu tun ist hier nicht. Das Leben sei in Ordnung hier, sagt die Ukrainerin aus Hornostaivka im Gebiet Cherson – nicht weit von dem gesprengten Staudamm und der darauffolgenden Überflutung.

Seit Januar lebt Zoya Tkatsch aber bereits in Konstanz, die große Katastrophe in ihrer Heimat hat sie nicht miterlebt. Nur die russische Besetzung, die wollte und will sie nicht ertragen. „Ansonsten ist mir alles recht, ich will unbedingt zurück nach Hause. Sogar, wenn der Krieg noch nicht beendet ist, nach diesem Winter gehe ich zurück. Wenn nur die Besatzer nicht mehr in meiner Stadt sind“, sagt sie.

So wie Zoya Tkatsch geht es vielen ihrer Landsleute. Sie ist zufällig vom Landkreis Konstanz aufgenommen worden, es hätte auch ein anderer Ort sein können. Heimat soll es nicht werden, dazu ist das Band, das sie mit der Ukraine verbindet, zu eng. Im Moment leben 4525 Ukrainer im Kreis Konstanz.

Das Soll ist vorerst erfüllt – der Zustrom hält an

Doch es sind nicht nur die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, die aufgenommen werden. Im Mai 2023 sind 109 Flüchtlinge in den Kreis Konstanz gekommen, davon 46 Ukrainer, im April waren es 98 Personen, davon 47 Ukrainer. „Für den Juni waren 74 Personen angekündigt, 42 kamen tatsächlich“, sagt Sozialdezernent Stefan Basel in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Kreistags. Die geringere Zahl habe damit zu tun, dass der Kreis Konstanz aktuell sein Aufnahmesoll an Flüchtlingen erfüllt hat.

Weniger Flüchtlinge wurden aufgenommen

„Im Juni haben wir von dem positiven Erfüllungsstand Gebrauch gemacht und weniger Flüchtlinge aufgenommen als angekündigt waren“, erläutert Andrea Gnädinger aus dem Amt für Migration und Flüchtlinge gegenüber dem SÜDKURIER. Vorübergehend kamen vor allem weniger Ukrainer, etwa zehn Direktaufnahmen pro Woche gab es trotzdem.

Wie hoch die Zugänge an Asylbewerbern und ukrainischen Flüchtlingen in den kommenden Monaten sein werden, sei schwer kalkulierbar, sagt Stefan Basel. Um für die Zukunft weiter aufnahmefähig zu sein, seien folgende Unterkünfte im Aufbau: die Leichtbauhalle in Rielasingen mit 175 bis 350 Plätzen und eine in Eigeltingen mit 90 bis 180 Plätzen.

Bernd Häusler (CDU) mahnte in der Sitzung den Zahlenvergleich mit anderen Landkreisen an. Ob andere ähnliche Probleme mit der Unterbringung von Flüchtlingen hätten oder ob der Kreis Konstanz schlicht mehr Menschen aufnehme?

Laut Georg Geiger (FDP) liege der Prozentsatz an Flüchtlingen auf die Gesamtbevölkerung gerechnet im Kreis Konstanz höher als anderswo, bei 3,7 Prozent statt wie im Landesdurchschnitt bei 3,2 Prozent. „Wir liegen mit Freiburg zusammen an der Spitze. Stimmt etwas mit den Zuteilungen nicht?“

So viele Flüchtlinge werden erwartet Das Landratsamt rechnet weiter mit etwa 10 Ukrainern pro Woche, also 40 im Monat. Bei den Asylbewerbern sollen es etwa 60 Personen im Juli sein. Ab August rechnet das Landratsamt wieder mit 90 Asylbewerbern pro Monat.

Integration in den Arbeitsprozess dauert

Sozialdezernent Stefan Basel erklärte, dass die Zahlen des Statistischen Landesamts nicht immer mit jenen, die der Kreis selbst erhebt, übereinstimmen. Vor allem bei den Asylbewerbern gebe es Abweichungen. Dorothee Jacobs-Krahnen (Grüne) mahnte, man möge die Vorteile der Flüchtlingszuwanderung erkennen, etwa, dass viele bereit seien, hier eine Arbeit aufzunehmen.

Stefan Basel verwies bei diesem Thema auf die Daten von Jobcenter und Arbeitsagentur. Allerdings sei die Integration in den Arbeitsprozess eine langwierige Prozedur. „Wir haben bei den Sprachkursen ein Raum- und Lehrkräfteproblem. Das bremst die Arbeitsintegration aus“, sagt er. Und Landrat Zeno Danner ergänzte: „Zudem ist es nicht jedem Asylbewerber gestattet, sofort zu arbeiten. Auch diesbezüglich gibt es Hindernisse.“