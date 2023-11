Bahnfahrer können sich auf das Jahr 2027 freuen. Dann – so zumindest der Plan – ist der Ausbau der Elektrifizierung des Hochrhein-Bodensee-Expresses von Basel über Waldshut und Schaffhausen bis Konstanz abgeschlossen. Momentan liege der Ausbau im Zeitplan, heißt es im Technik- und Umweltausschuss (TUA) des Konstanzer Kreistages.

Von hier – Gleis 2 oder 3 des Konstanzer Bahnhofs – verkehren die Züge zwischen Konstanz und St. Gallen (Schweiz). Bis 2027 soll die Strecke durchgebunden werden bis Singen und Schaffhausen. | Bild: Wagner, Claudia

Und es kommt noch besser. Bereits jetzt gibt es die Regionalexpressline (RE) von Herisau/St. Gallen nach Konstanz, die dann bis Basel verlängert werden soll. Von einem Spangenzug wird hier im Fachjargon gesprochen. Damit soll eine neue grenzüberschreitende internationale Bahnverbindung geschaffen werden.

Finanziert wird die Verbindung durch die Landkreise Konstanz, Waldshut und Lörrach, das Land Baden-Württemberg, die Schweizer Kantone Schaffhausen und Basel sowie dem Schweizer Bund. An allen Wochentagen sollen neun Zugpaare über den Tag verteilt im zwei-Stunden-Takt fahren – mit jeweils einem Verdichterzug am Morgen und Nachmittag.

Stundentakt bringt Vorteile

Aber warum nur im Zwei-Stunden-Takt? „Viele Züge würden dann über den Tag ungenutzt in Konstanz, St. Gallen oder Herisau stehen“, gibt Georg Geiger (FDP) im TUA zu bedenken. Statt auf dem Abstellgleis zu fristen, könnten sie anderweitig für Entlastung sorgen – und zwar auf der Gäubahn-Strecke von Singen nach Stuttgart. Dort werden die Züge in den kommenden Jahren stark eingeschränkt verkehren.

„Viele Züge würden dann über den Tag ungenutzt in Konstanz, St. Gallen oder Herisau stehen“, meint Georg Geiger, FDP, Kreistag Konstanz. | Bild: Patrick Pfeiffer | SK-Archiv

Der Hintergrund: Die Strecke der Gäubahn wird ausgebaut. Ab Sommer 2025 endet die Fahrt von Singen bereits am Regionalbahnhof in Stuttgart-Vaihingen. Wer weiter in die Stadtmitte will, muss umsteigen. Und auch aktuell gibt es starke Einschränkungen. Noch bis zum 24. November geht es ab Singen mit dem Schienenersatzverkehr (SEV) nach Stuttgart. Grund ist der bereits begonnene Ausbau des Schienenabschnitts zwischen Horb und Neckarhausen.

Die Anbindung des Landkreises Konstanz an den Fernverkehr ist also stark eingeschränkt. Deshalb schöpft der Konstanzer Landrat Zeno Danner Hoffnung, dass mit einer Taktverdichtung durch den Hochrhein-Bodensee-Express zumindest der Anschluss nach Basel besser klappt.

Daher hat der Landrat dieses Thema mit einem Brief ins Stuttgarter Verkehrsministerium getragen. In dem Brief an Verkehrsminister Winfried Hermann will er überzeugen, dass eine Taktverdichtung des Hochrhein-Bodensee-Expresses auch die Verbindung der Gäubahn nach Stuttgart entspannen könnte.

„Der Hochrhein-Bodensee-Express sollte bei der Einführung 2027 daher unbedingt mit einem über den gesamten Tag bestehenden Stundentakt starten“, schreibt Zeno Danner, Konstanzer Landrat. | Bild: Ulrike Sommer | SK-Archiv

Denn statt mit einem Schienenersatzverkehr (SEV) nach Stuttgart tingeln zu müssen, könnten Reisende in Basel in den ICE Richtung Landeshauptstadt umsteigen. Das sei eine bequemere, zeitlich kaum längere und zuverlässigere Fernverkehrsanbindung – argumentiert Danner in seinem Brief.

„Der Hochrhein-Bodensee-Express sollte bei der Einführung 2027 daher unbedingt mit einem über den gesamten Tag bestehenden Stundentakt starten“, findet Danner. Ob das so kommen wird? Die Antwort aus dem Verkehrsministerium steht noch aus.