„Ich habe mich bemüht nichts zu erfinden“, betont Steffen Schröder vor seinen Büsinger Zuhörern. So sonderbar manches Detail in seinem Buch auch sei, es beruhe auf Tatsachen. „Ich habe intensiv nach skurrilen und lustigen Momenten gesucht“, macht der Autor klar. Der Entstehungsprozess seines Romans war dementsprechend ein langer und intensiver, aber immerhin gibt es für Schröder einen engen persönlichen Bezug zu seinen Protagonisten. Die Ur-Ur-Großmutter des 48-Jährigen war die Schwester des renommierten Physikers Max Planck. Aus diesem Grund war sein Interesse am Leben Plancks bereits in frühen Jahren stark ausgeprägt. „Als Jugendlicher hat mich das sehr bewegt, deshalb habe ich schon damals angefangen Material zu sammeln“, erzählt er.

Trotzdem dauerte es noch Jahre bis zur eigentlichen Fertigstellung. Bei der „Erzählzeit“ offenbart er: „Ich habe mit diesem Buch schon lange vor meinem vorherigen Roman zu schreiben begonnen.“ Vergangenen Sommer war es dann soweit: In „Planck oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor“ verarbeitet Schröder wohl eine der tragischsten Episoden im Leben Plancks. Der Begründer der Quantenphysik soll ein Bekenntnis zum Führer Hitler verfassen. So gering seine Meinung von diesem auch ist, so hängt doch viel an seiner Entscheidung. Sein geliebter Sohn Erwin war am Hitler-Attentat vom 20.Juli beteiligt, und sitzt nun im Todestrakt der Vollzugsanstalt Tegel. Gefangen in dem Dilemma, denkt Planck an bessere Zeiten und seine Freunde im Exil.

Schröder, der vielen vor allem als Kriminaloberkommissar Tom Kowalski aus der TV-Serie „SOKO Leipzig“ bekannt sein dürfte, erzählt von der Liebe in aufgewühlten Zeiten, von der Freundschaft zwischen Planck und Albert Einstein und schlägt den Bogen zum komplexen Vater-Sohn-Verhältnis der Nobelpreisträger. Obwohl die Thematik keine leichte ist, gelingt es ihm, mit viel Witz darüber zu schreiben. Es ist spürbar, dass es sich bei diesem Werk um eine Herzensangelegenheit handelt.