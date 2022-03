Mechtild Kestel hat einen bunten Salatteller vorbereitet. Passend zum Gespräch über vegane Ernährung. Neben den Karottenstreifen, dem Kopfsalat, gebratenen Zwiebeln, dünn geschnittenem Tofu und Zitronenscheiben liegen milchig-weiße Scheiben.

„Das ist roher Topinambur“, sagt die Gastgeberin. Gewöhnlich wird die Knolle gekocht. Doch ihr roher Zustand ist eine Entdeckung für den Gaumen. Knackig, nussig schmecken die Scheiben. Sie sind der Beweis dafür, dass alte heimische Gemüsesorten alles andere als langweilig sind.

Veggie-Wochen kommen gut an

Was Mechtild Kestel seit Jahren in ihrer privaten Küche in Iznang praktiziert, ist jetzt Thema für die Regio Konstanz-Bodensee-Hegau. Der Verbund aus Gemeinden im Hegau und westlichen Bodenseeraum hat sich für die Fastenzeit mit 17 Gastronomen zusammengetan und die sogenannten Veggiewochen ausgelobt.

„Mit dieser Aktion wollen wir den Fokus auf das reichhaltige Angebot an regionalen Produkten legen“, erklärt die Regio-Bereichsleiterin Lucia Kamp. Alle teilnehmenden Betriebe haben unter dem Veggie-Lable kreative Speisekarten für diese Zeit entwickelt.

„Wir bekommen erstaunliche Rückmeldungen aus der Gastronomie“, sagt Lucia Kamp. „Da erzählen uns Wirte, dass Stammgäste, die sonst sehr auf Fleischgerichte fixiert sind, plötzlich das vegetarische Menü bestellen. In den Restaurants werden derzeit Veggie-Gerichte genauso häufig bestellt wie Gerichte mit Fleisch.“

Aktion soll fester Bestandteil des Programms werden

Beim Blick auf die Speisekarten fällt auf, dass sich die Köche in der Veggie-Aktion zum größeren Teil für vegetarische Gerichte entschieden haben. Aber es gibt auch vegane Speisen, die vollständig ohne tierische Produkte auskommen.

Auch wenn es noch zu früh für eine Bilanz sei, so stehe für den Regio Konstanz-Bodensee-Hegau jetzt schon fest, dass sie die Veggie-Wochen fest in ihr Programm aufnehmen werde. „Die Aktion entspricht unserem Selbstverständnis von Nachhaltigkeit in der Region“, sagt Kamp. „Und sie passt zum Zeitgeist.“

Fleischverzicht aus moralischen Gründen

Mechtild Kestel ist diesem Zeitgeist schon lange voraus. In den 90er Jahren begann die ehemalige Lehrerin zunächst mit dem Fleischverzicht. „Auslöser war für mich die tödliche Tierseuche BSE“, sagt sie. Die Welt war in Aufruhr, weil die neurodegenerative Erkrankung auch bei Menschen vorkam.

Die im Volksmund als Rinderwahn bezeichnete Seuche führte zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Massentierhaltung und den Zuständen in Schlachthöfen. So auch bei Mechtild Kestel. Sie arbeitete sich in das Thema ein, entdeckte immer mehr Missstände im Umgang mit den Tieren und tierischen Produkten.

Das veranlasste sie schließlich dazu, vollständig auf Fleisch, Fisch und tierische Produkte zu verzichten. „Bei der Entscheidung für eine vegane Ernährung steht für mich das Tierwohl im Vordergrund“, sagt Mechtild Kestel und zitiert Mahatma Gandhi mit dem Satz: „Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandeln.“

Was ist eigentlich gesund?

Vegan, vegetarisch oder mit Fleisch: Was zeichnet eine gesunde Kost aus? Diese Frage beantwortet die Ernährungsberaterin Barbara Götz-Fitsch. Zusammen mit ihren vier Kolleginnen berät sie Kurgäste der Werner-Messmer-Klinik in Radolfzell. Ihre Klientel sind hauptsächlich Herz-Kreislauf-Patienten mit Übergewicht, erhöhten Blutzuckerwerten und erhöhtem Blutdruck.

„In der Mehrzahl sind es Männer zwischen 50 und 60 Jahren, die schon einen Herzinfarkt erlitten haben“, erklärt Götz-Fitsch. Sie sollen durch eine Ernährungsumstellung zu einem gesünderen Lebensstil kommen. Ein schwieriges Unterfangen, wenn man bedenkt, dass es im Schnitt 66 Tage dauert, bis man seine Ernährungsgewohnheiten dauerhaft umgestellt hat.

Dafür bedarf es einer hohen Motivation. Unterstützt werden die Patienten von den Diätassistentinnen der Klinik durch Vorträge, Einzelberatungen und zwei wöchentliche Kochnachmittage in der Lehrküche. Letztere sind seit Beginn der Corona-Pandemie jedoch ausgesetzt.

Problem: Es wird seltener selbst gekocht

Barbara Götz-Fitsch ist seit 1987 im Beruf. Seither beobachte sie einen Trend zur Überernährung. Das heißt, dass dem Körper mehr Energie zugeführt wird, als er verbraucht. Das liege zum Teil auch daran, dass die Menschen ihre Mahlzeiten seltener selber kochten und häufiger auf Fertiggerichte zurückgriffen, sagt die Ernährungsberaterin.

Sie selber bevorzugt eine vegetarische Küche mit gelegentlichem Fleisch- oder Fischgenuss. Sie erlebt aber gerade bei der jungen Generation einen Trend zum Veganismus.

„Dabei sind zwei Dinge sehr wichtig“, sagt Götz-Fitsch: „Die Mahlzeiten müssen frisch zubereitet werden und sollten ausgewogen sein, um Mangelerscheinungen vorzubeugen. Da das Vitamin B12 nur in tierischen Produkten enthalten ist, müssen Veganer es langfristig über Ergänzungsmittel zu sich nehmen.“ Veganer müssten sich intensiv mit ihrer Ernährung auseinandersetzen.

In Klinik lernen Patienten, wie man sich ausgewogen ernährt

In der Werner-Messmer-Klinik werden täglich drei Menü-Linien angeboten, eine davon ist vegetarisch oder vegan. Mit Schildchen lernen die Patienten, wie viele Kalorien die einzelnen Nahrungsmittel haben. Für viele geht es darum, gefährliches Bauchfett abzubauen.

Das braucht Disziplin und Durchhaltewillen. Barbara Götz-Fitsch rät zu kleinen Schritten. „Schon ein vegetarisches Gericht pro Woche ist vernünftig für die Gesundheit und für Klima und Umwelt“, erklärt sie.

Gewürze peppen Gerichte auf

Fragt man die praktizierende Veganerin Mechtild Kestel nach ihrem Wohlbefinden, so sagt sie: „Ich habe weder gesundheitliche Probleme noch Mangelerscheinungen.“

Gründe für Veganismus Wenn es um Ernährung geht, gibt es immer wieder neue Trends. Aktuell entscheiden sich besonders viele junge Menschen für den Verzicht auf tierische Produkte. Ihnen geht die vegetarische Ernährung, die noch Eier und Milchprodukte zulässt, nicht weit genug. Im Zentrum steht das Thema Erderwärmung und Klimaschutz. Andere verzichten auf Fleisch, weil sie das Tierwohl im Blick haben. Kritisieren Massentierhaltung, Schlachtungen in Großschlachthöfen und Tiertransporte über große Distanzen.

Und dann hat sie noch einen Tipp, um die vegane Küche interessant zu gestalten: „Ich setze viele Gewürze ein. An nährstoffreichen Algen bin ich allerdings bisher aus geschmacklichen Gründen gescheitert.“