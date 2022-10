Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben am vierten Oktoberwochenende mehrere Haftbefehle vollstreckt. Drei der verurteilten Straftäter, die die Beamten erwischten, beglichen ihre noch offenen Geldstrafen und konnten ihrer Wege gehen. Für einen Mann in Singen endete die Reise jedoch im Gefängnis.

Festnahme am Konstanzer Grenzübergang

Zur ersten Festnahme kam es laut einer Mitteilung der Bundespolizei am Freitagvormittag, 21. Oktober, am Grenzübergang Konstanz/Autobahn. Als Beamte der Konstanzer Inspektion einen Mann bei der Einreise kontrollierten, kam ein offener Haftbefehl zum Vorschein: Der 50-Jährige war vom Amtsgericht Biberach rechtskräftig wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 200 Euro verurteilt worden. Weil er bisher nicht gezahlt hatte, suchte die Staatsanwaltschaft Ravensburg nach ihm. Vor Ort konnte er die Summe zuzüglich Verfahrenskosten begleichen und im Anschluss seine Reise fortsetzen.

Engen/Konstanz Kontrolleurin im Seehas bedroht. Erst greift ein Fahrgast ein – dann die Polizei durch Das könnte Sie auch interessieren

Zwei Gesuchte am Bahnhof Konstanz erwischt

Ein wenig später am Bahnhof in Konstanz kontrollierter Mann war sogar zweifach ausgeschrieben. Die Staatsanwaltschaft Hannover suchte den 29-Jährigen wegen Erschleichens von Leistungen, also Schwarzfahrens – das Amtsgericht Hannover hatte dafür gegen ihn eine bislang unbezahlte Geldstrafe von 300 Euro verhängt.

Hinzu kam eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz): Wegen Betrugs war der Mann vom Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein zu einer Geldstrafe von 1290 Euro verurteilt worden. Aushelfen konnte schließlich der Schwiegervater – er zahlte auf der Dienststelle der Bundespolizei die offenen Strafen inklusive Verfahrenskosten in einer Gesamthöhe von 1749 Euro.

Konstanz Freund hilft gesuchtem Straftäter aus der Klemme – ihm bleibt das Gefängnis erspart Das könnte Sie auch interessieren

Kurz darauf kam es am Konstanzer Bahnhof zu einer weiteren Festnahme. Diesmal erwischten die Bundespolizisten eine 26-jährige Frau, die nach einem Urteil des Amtsgerichts Wetzlar aus dem Jahr 2021 eine Strafe von 550 Euro wegen Erschleichens von Leistungen zahlen muss und dieses Geld bislang ebenfalls schuldig geblieben war. Auch sie konnte sich retten, indem sie ihre Schulden beglich: und zwar 550 Euro plus 84,50 Euro Verfahrenskosten.

Vom Singener Bahnhof direkt ins Gefängnis

Für einen am Sonntagabend am Bahnhof in Singen kontrollierten Mann endete die Reise dagegen im Gefängnis. Ausgeschrieben war er gleich mehrfach. Neben drei Aufenthaltsermittlungen verschiedener Staatsanwaltschaften wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und Diebstahls suchte die Staatsanwaltschaft Arnsberg im Sauerland nach dem 28-Jährigen aufgrund eines rechtskräftigen Urteils mit Geldstrafe des Amtsgerichts Werl.

Zahlen konnte der junge Mann nicht, weshalb er ersatzweise für 30 Tage in die Justizvollzugsanstalt Konstanz musste. Zudem war er am Sonntag bereits zum zweiten Mal unerlaubt nach Deutschland eingereist und wird sich deshalb laut Bundespolizei einem neuen Strafverfahren stellen müssen.