Knapp die Hälfte der Deutschen wohnt zur Miete, so viel wie nirgendwo in Europa. Dabei ist Wohnraum – gerade in Baden-Württemberg – knapp und deshalb mitunter sehr teuer. Aber nicht nur in Ballungsräumen haben Mieter heute mit teils extremen Wohnkosten zu kämpfen, sondern auch am Bodensee. Konstanz, Friedrichshafen oder Lindau gehören laut F+B-Wohnindex zu den 50 teuersten Städten in Deutschland für Mieter. Konstanz lag im ersten Quartal 2019 auf Rang 9, Friedrichshafen auf Platz 43. Wer hier im vergangenen Jahr einen neuen Mietvertrag unterschrieben hat, muss pro Quadratmeter kalt durchschnittlich 11,10 Euro (Konstanz) beziehungsweise 9,70 Euro (Friedrichshafen) bezahlen.

Nur in Radolfzell gibt es rechnerisch genug Wohnungen Wohnraum fehlte 2018 am stärksten in Friedrichshafen – 1390 Wohnungen bei insgesamt 31.004 Haushalten. Das Angebotsdefizit ist im Vergleich der drei Bodenseestädte Konstanz, Radolfzell und Friedrichshafen am größten. In Konstanz gab es 2018 nur 26 Wohnungen weniger als Haushalte. Fünf Jahre zuvor weist die Studie noch ein Überangebot von knapp 3000 Wohnungen in Konstanz aus. Das heißt, die Zahl der Einwohner wuchs seit 2013 deutlich stärker als das Wohnungsangebot. Während die Zahl der Haushalte um knapp 3400 stieg, kamen nur knapp 1800 Wohnungen dazu. In Radolfzell dagegen gibt es sogar 2018 mehr Wohnungen als Haushalte: Laut F+B Gutachten gibt es 15.893 Haushalte und 245 Wohnungen zu viel. In Singen sieht es wieder anders aus: Bei 22.785 Haushalten fehlen 2285 Wohnungen.

Damit die Mieten nicht weiter in astronomische Höhen steigen, führte der Gesetzgeber 2015 die Mietpreisbremse ein. Ziel der Vorgaben: Wo der Wohnungsmarkt besonders angespannt ist, sollen Vermieter nicht mehr als zehn Prozent über der Vergleichsmiete verlangen dürfen. In Baden-Württemberg gehörten 68 Städte und Gemeinden dazu, von Beginn an auch Konstanz und Friedrichshafen. Doch so richtig griff die Bremse nicht: Die Preise stiegen weiter, auch in den Seestädten, vor allem deshalb, weil Vermieter keine Sanktionen fürchten mussten und Mieter kaum eine Chance hatten, ihr Recht einzuklagen.

Ein beträchtlicher Anteil des Einkommens geht in die Miete In Friedrichshafen wurde 2018 eine Mietwohnung im Schnitt für eine Warmmiete von 12,49 Euro angeboten. Für eine 78 Quadratmeter große Wohnung und bei einem Haushaltseinkommen von durchschnittlich knapp 52.000 Euro mussten Mieter also 22,5 Prozent ihres Einkommens für die Miete berappen. In Radolfzell ist die Mietbelastung mit 20,9 Prozent etwas geringer. Dort kostet ein Quadratmeter 12,49 Euro, das Einkommen liegt durchschnittlich bei 54.027 Euro. Ein Drittel des durchschnittlichen Einkommens (28 Prozent) müssen Mieterhaushalte hingegen in Konstanz fürs Wohnen berappen. Hier kostet ein Quadratmeter 14,98 Euro (Stand: 2018) bei einem Einkommen von rund 47.700 Euro. In Singen kostet der Quadratmeter 11,14 Euro. Das Haushaltsbuget liegt bei 43.371 Euro. 23 Prozent des Einkommens gehen für die Miete drauf.

Deshalb hat die Bundesregierung das Gesetz zum 1. Januar 2019 nachgebessert – und zum 1. April 2020 noch einmal geschärft. In welchen Städten und Gemeinden der Preisdeckel für Mieten nun gilt, bestimmen die Länder. In Baden-Württemberg gilt die neue Verordnung seit dem 4. Juni nun in 89 Städten und Gemeinden. Konstanz und Friedrichshafen gehören genau wie Radolfzell, Singen oder Weingarten weiterhin dazu. Rausgefallen sind Rielasingen-Worblingen, Tettnang und Ravensburg. Neu dabei sind Eigeltingen, Büsingen am Hochrhein, Reichenau und Überlingen.

Ein Rechenbeispiel anhand eines Angebots in Konstanz Mit der „neuen“ Mietpreisbremse gibt es ein Regelungsinstrument, das es Vermietern zumindest erschwert, exorbitante Mieten einzufordern. So sind 1280 Euro Kaltmiete – 20,65 Euro pro Quadratmeter – in Konstanz für eine Zwei-Zimmer-Wohnung selbst mit gehobener Ausstattung und in See- und Altstadtnähe zu hoch. Laut Mietspiegel – allerdings von 2017, der aktualisierte soll bis Jahresmitte fertig werden – liegt die ortsübliche Vergleichsmiete für diese Wohnung in Toplage bei 814 Euro. Bei einem Aufschlag von zehn Prozent, was die Mietpreisbremse erlaubt, dürfte der Vermieter nur zwei Drittel von dem verlangen, was er inseriert hat: 895 Euro kalt statt 1280 Euro. Die Mietpreisbremse gilt nicht bei Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals vermietet oder umfassend modernisiert wurden. Und: Lag die Miete bereits oberhalb der Preisdeckelung, kann sich der Vermieter bei der Wiedervermietung auf Bestandsschutz berufen und so viel wie vorher verlangen. (kck)

Wie kann es sein, dass die Mietpreisbremse weiter in Singen gilt, im benachbarten Rielasingen-Worblingen aber nicht mehr? Grundlage der neuen Landesverordnung ist ein Gutachten des F+B-Instituts. Das hat für jede der 1101 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg eine Reihe von Daten ausgewertet. So wurde untersucht, ob es vor Ort an Wohnraum mangelt, wie hoch die Mietbelastung der Haushalte oder die Differenz zwischen Markt- und Vergleichsmiete ist.

Gemeinden, die bei vier von fünf Kriterien über dem Landesdurchschnitt liegen, wird ein angespannter Wohnungsmarkt attestiert. Hier gilt die Mietpreisbremse nun für fünf Jahre.