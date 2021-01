Wegen einer Panne wird dem Kreisimpfzentrum (KIZ) in Singen doch zum 15.1. Impfstoff gegen das Coronavirus geliefert. Versehentlich konnten Bürger dort schon Impftermine vereinbaren. Diese Menschen werden jetzt trotzdem geimpft. Ein Einzelfall in Baden-Württemberg

Um 10.08 Uhr ging die Mail in den Landratsämtern in Baden-Württemberg ein: „Das Ministerium für Soziales und Integration (SM) wird in der heutigen Sitzung der UAG KIZ (Anmerk. d. Red.: Kreisimpfzentrum) verkünden, dass mit Blick auf die