Sie wollen Einheimischen den Kurzurlaub in der eigenen Bodenseeregion schmackhaft machen. Die Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) startet im Verbund mit mehr als 40 Hotels in der Vierländer-Region die sogenannte „Einheimischen-Kampagne“. Sie umfasst Übernachtungen zum Sonderpreis ab 69 Euro für zwei Nächte.

Zielgruppe: 4 Millionen Einheimische

„Wir wollen vier Millionen Menschen ansprechen“, sagt Jürgen Ammann, Geschäftsführer der IBT, mit Blick auf die weit gefasste Region, die auch dem Gesellschaftergebiet entspreche. Sie erstreckt sich über den eigentlichen Bodensee hinaus, auch über Oberschwaben/Allgäu, das Fürstentum Liechtenstein, Vorarlberg, das Schaffhauserland und den Kanton Thurgau. Übernachtungsbetriebe in Biberach, Pfullendorf und Bad Schussenried sind ebenso im Programm wie in Feldkirch oder Malbun.

Die Rabatt-Aktion Die Internationale Bodensee Tourismus GmbH und mehr als 40 Hotels animieren Einheimische, die Schönheiten der Vierländerregion Bodensee zu entdecken. Mehr als 40 Hotels bieten Einheimischen bis Ende Dezember Sonderpreise für zwei Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Frühstück. Für Deutschland und Österreich zahlen sie in der Komfort-Klasse 69 Euro, Fristclass 89 Euro und in der Kategorie De Luxe 129 Euro. In der Schweiz sind es 99, 119 und 159 Franken in den drei Kategorien. Auch Einheimische können die Bodensee Card plus ab 69 Euro erwerben, die den Eintritt von 160 Ausflugszielen umfasst sowie die freie Fahrt mit den Kursschiffen der Weißen Flotte, die allerdings eine Winterpause einlegen. (rin)

Von den rund 1400 Übernachtungsbetrieben in der Vierländerregion beteiligten sich vorerst allerdings nur rund 40 an der Rabatt-Aktion für Einheimische. Diese sollen sich durch Nennung der Postleitzahl ihres Wohnorts als Bodensee-Anrainer ausweisen. Wer in einem anderen Teil der Welt ansässig sei, aber mit einem Einheimischen anreise, komme ebenso in den Genuss des Übernachtungsbonus, sagt der IBT-Geschäftsführer.

Zu bis 60 Prozent unter Marktpreis

Die Sonderangebote für die Übernachtungen könnten bei bis zu 60 Prozent unter dem derzeit üblichen Preis liegen, stellt Ammann auf Nachfragen fest. Da jedes Hotel aber abhängig von der Saison und Auslastung seine eigenen Preise mache, könne die Höhe des Nachlasses nicht exakt in Zahlen gefasst werden.

Auf der Homepage der IBT findet sich eine Vielzahl von Ideen für Ausflüge und Aktivitäten innerhalb der Bodenseeregion, die sich an die Einheimischen richten. Das geht von der Picknick-Wanderung mit Eseln über die kulinarische Schnitzeljagd bis zum Textilworkshop im Couture-Lehratelier.

Viele sind noch mit der Rettung ihres Betriebs beschäftigt. Hendrik Fennel, Manager im Hotel Maier

Die IBT reagiere mit der Aktion auf das besonders schwierige, durch die Corona-Pandemie geprägte Jahr, sagt Ammann. Die Vierländerregion habe sich noch nicht wieder vom Einbruch der Ankünfte und Übernachtungen um rund 50 Prozent im ersten Halbjahr erholt, als das öffentliche Leben zeitweise brach lag. Die Existenz von 60.000 Beschäftigten hänge am Tourismus in der Vierländerregion, so Ammann. Im Juli und August seien die Buchungen zwar fast wieder auf dem gewohnten Niveau gewesen. Doch viele Zweige seien noch immer brüchig, so fehlten beispielsweise viele Geschäftsreisende.

Die Sicht aus der Urlauber-Perspektive

Von einem „fragilen Konstrukt“ auf dem Markt des Tourismus spricht auch Hendrik Fennel, der das Hotel-Restaurant Maier in Friedrichshafen vertritt. Auch wenn in den vergangenen Ferienwochen die Städte am Bodensee übervoll erschienen, das Aufkommen habe lediglich geholfen, die Einbußen aus dem ersten Halbjahr zu mildern. Auf die Frage, warum so wenige Hotels sich an der Einheimischen-Aktion beteiligen, sagt Fennel: „Viele sind noch mit der Rettung ihres Betriebs beschäftigt.“

In seinem eigenen Unternehmen habe die Teilnahme außer Frage gestanden: „Wir waren sofort, ohne zu zögern, dabei.“ Hotels seien sowieso Orte, an denen sich auch Einheimische treffen. Er denke etwa an die angeschlossenen Restaurants und Tagungsräume, in denen sich auch Vereine und Familien für Feiern treffen. Sein Betrieb habe schon mehrfach mit großem Erfolg an Aktionen teilgenommen, die sich an die Menschen vor Ort richteten. Es seien auch schon Anwohner von der anderen Straßenseite als Übernachtungsgäste gekommen. Um die eigene Region einmal aus Sicht des Gastes zu erkunden sei der Herbst ideal: „Da ist mehr Platz.“