Untersuchungen ergeben: Wasserqualität an Badestellen rund um den Bodensee ist ausgezeichnet

Die Wasserqualität an den Badestellen am Bodensee und an anderen kleinen Seen im Kreis Konstanz und Bodenseekreis ist hervorragend. Das haben Untersuchungen des Stuttgarter Gesundheitsministeriums ergeben.