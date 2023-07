Sucht & Drogen vor 1 Stunde

„Unser Sohn ist tot“ – Mutter und Vater erzählen, wie sie ihr Kind an Drogen verloren haben

Fabian wächst am Bodensee auf. Er stirbt mit 23 Jahren an einer Überdosis. Jahrelang haben seine Eltern mit ihm gegen die Sucht gekämpft. Wie konnte es so weit kommen?