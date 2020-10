Eine Tasse Kaffee, ein leckeres Frühstück und der SÜDKURIER. Für viele unserer Leser gehören diese drei Dinge unweigerlich zusammen. Sie starten am liebsten gut informiert und bestens unterhalten in den Tag. Oftmals übertragen die Eltern ihre Leselust an die Kinder. „Der größte Teil unserer Abonnenten hält uns bereits viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, die Treue“, sagt Andrea Felsner, Leiterin Direktmarketing beim SÜDKURIER. So werden auch Abonnements im Familienverbund weitergetragen.

Neukundenangebote

Um die Leser täglich neu zu begeistern, überzeugt die Redaktion nicht nur mit einer seriösen, kritischen Berichterstattung über das tägliche Geschehen in der Heimat und der Welt. In service-orientierten Serien tauchen die Autoren auch mal tiefer in lebensnahe Themen ein und befragen dazu Experten aus der Region. Mit ihrem Abonnement ermöglichen es uns die Leser, an der Qualität der Berichterstattung festzuhalten.

Natürlich ist eine unserer Aufgaben auch die Gewinnung neuer Leser. Der SÜDKURIER bietet interessierten Kunden über vielfältige Aktionen die Möglichkeit, seine Produkte kennenzulernen. Ein vergünstigtes Neukundenangebot kann innerhalb eines Jahres nur einmal bestellt werden. Für jeden, der sich nach dem Probelesen für ein reguläres Abonnement entscheidet, hat der SÜDKURIER ein auf seine Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.

„Als Dankeschön schaffen wir für unsere Kunden immer wieder interessante Mehrwerte“, sagt Andrea Felsner. So sind zum Beispiel die im Mai erscheinenden Wanderkarten mit Touren in der Region sehr beliebt. Momentan sind wieder zwei Kollegen unterwegs, um neue Routen auszuprobieren. Andrea Felsner verrät: „Außerdem erscheinen in diesem Jahr zum ersten Mal Winter-Wanderkarten, die wir im Dezember dem SÜDKURIER beilegen.“

Sehr beliebt sind die SÜDKURIER-Wanderkarten bei unseren Lesern. Im Dezember wird es erstmals Winter-Wanderkarten geben. | Bild: Südkurier

Online App

Seriöser Journalismus ist in Zeiten, in denen im Internet oft ungeprüfte Nachrichten verbreitet werden, besonders wichtig. Damit die Bewohner am Bodensee, im Schwarzwald und am Hochrhein auch digital verlässliche Informationen finden, stellen wir unsere Inhalte mit zwei Apps zur Verfügung.

Wer wichtige Themen aus seiner Region auf dem Handy oder Tablet lesen möchte, lädt sich die SÜKURIER Online App (blaues Symbol) unter sk.de/app herunter. Hier sind unsere Texte, Grafiken und Videos für den kleinen Bildschirm aufbereitet. Die Nutzer werden über Push-Nachrichten als Erste über die lokalen Ereignisse aus dem wählbaren Heimatort sowie über Großereignisse aus der ganzen Welt informiert. Gerade keine Zeit? Einfach die Artikel auf die persönliche Leseliste setzen und später lesen.

Digitale Zeitung App

Wer nicht auf die Struktur der gedruckten Zeitung verzichten und dennoch mobil sein will, lädt sich die App SÜDKURIER Digitale Zeitung (weißes Symbol) unter sk.de/dz herunter. Die gewohnte optische Aufmachung wird dort um viele nützliche digitale Funktionen ergänzt. So können die Inhalte zur besseren Lesbarkeit vergrößert werden. Außerdem erhalten die Nutzer mit jeder Ausgabe nicht nur alle Prospekte und Beilagen wie beim gedruckten Exemplar, sondern zusätzlich ein digitales Kreuzworträtsel. Einmal heruntergeladene Ausgaben sind übrigens auch ohne Internetverbindung lesbar. Beide SÜDKURIER Apps können eine Woche lang kostenlos getestet werden.

Treuepunkte sammeln

Alle langjährigen Leser belohnt der SÜDKURIER mit vielen exklusiven Angeboten. Dafür gibt es das Programm meinSK (meinSK.de) mit einem einfachen System. Wer 100 Punkte gesammelt hat, wird Silber-Abonnent. Bei 3000 Punkten erreichen unsere Leser den Goldstatus. Für jeden Tag eines bezahlten Abonnements der gedruckten Zeitung werden 3 Treuepunkte gut geschrieben. Wer zusätzlich die digitalen Apps nutzt und uns eine Rückmeldung gibt, dem zaubern wir weitere Punkte aufs Treuekonto.

Gold-Abonnenten

Und was passiert dann? „Silber-Abonnenten erhalten unter anderem Rabatte auf ausgesuchte Konzerte oder Geschenkartikel in unserem Shop SK Inspirationen“, erklärt Andreas Keller, Projektleiter von meinSK. Gold-Abonnenten profitieren zusätzlich, etwa durch die Teilnahme an exklusiven Veranstaltungen oder Gewinnspielen.

Aktuelle Angebote

Aktuell gibt es bei meinSK das Angebot, für 40 anstatt 50 Euro pro Erwachsenem den Europapark in Rust zu besuchen. Von 9. bis 27. November stehen treuen SÜDKURIER-Abonnenten werktäglich je 100 meinSK-Vorteilstickets zur Verfügung (meinSK.de/europa-park). Musicalfreunde können ab sofort bis 24. Januar 2021 das Stück „Tommy Taylors Traumfabrik“ im Gloria Theater Bad Säckingen vergünstigt genießen. Hier gibt es für Silber- und Goldabonnenten 20 Prozent Rabatt auf Tickets der 1. Kategorie (meinSK.de/ttt-termine).