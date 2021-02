Diesen gemeinsamen Antrag haben die Fraktionen an den Konstanzer Kreistag geschickt. Darin heißt es: „Wir beantragen: Der dritten wichtige schienengebundenen ÖPNV-Achse im Landkreis Konstanz, ebenso wie dem Seehas und dem Seehäsle, einen Namen zu geben.“

Markenname soll politische Wahrnehmung verbessern

Seit der letzten Vergabe im Dezember 2017 werde das Netz 19, so die ungelenke Bezeichnung für den Streckenabschnitt, nur noch durch die DB Regio bedient. „Seitdem ist die Qualität auf dieser wichtigen Verbindung erheblich eingebrochen“, schreiben die Fraktionen in ihrem Antrag. „Während wir in anderen Teilen des Landkreises meist über Verbesserungen im ÖPNV diskutieren dürfen (mehr Fahrgastkilometer, Fahrradmitnahme, nächtliche Taktverdichtung), beschäftigt diese Zuglinie uns im Wesentlichen durch die negativen Entwicklungen“, heißt es weiter.

Die Sanierung des Bahnsteigs der Seehas-Haltestelle Welschingen-Neuhausen steht in diesem Jahr an.

Den Fraktionen stehen der Seehas und das Seehäsle zu sehr im Mittelpunkt der politischen Wahrnehmung. Laut Antrag versprechen sich die Fraktionen von einem Markennamen, dass es zu einer „Gleichwertigkeit dieser Linie in der SPNV-Versorgung (Schienenpersonennahverkehrs-) für den Landkreis“ kommt und „nicht zuletzt auch der Kundenbindung und der Werbung“ dient.

Das Seehäsle verkehrt im Stundentakt zwischen Radolfzell und Stockach.

Der Seehas als Vorbild

Die Idee der Fraktionen: Die Bürger sollen Namensvorschläge einsenden – wie 1994 beim Seehas. Schon damals hatte man einen Namenswettbewerb ausgerufen. Neben dem Seehas standen auch Pinky, Poppele, Flitzerle oder der Alemanne zur Auswahl.