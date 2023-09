„Unbekannter stößt Mann gegen einfahrenden Zug“: Der Titel einer Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Konstanz lässt aufhorchen, denn diese Tat hätte dramatisch enden können. Abgespielt hat sie sich bereits am Samstag, 9. September.

Wie kam es dazu?

Ein bislang Unbekannter soll gegen 18.30 Uhr am Bahnhof Singen auf Bahnsteig 2 mit einem abgestellten E-Scooter auf den Zug in Fahrtrichtung Konstanz gewartet haben, schreibt die Bundespolizei in einer Meldung. Nachdem sich ein anderer Reisender durch den E-Roller gestört fühlte, soll er den Besitzer gebeten haben, diesen beiseite zu stellen.

Konstanz Nach tödlichem Unfall am Petershauser Bahnhof: Wie sicher sind die Bahnübergange? Das könnte Sie auch interessieren

Daraufhin gerieten die beiden in Streit. Doch dabei blieb es nicht, denn der unbekannte E-Roller-Besitzer soll laut Polizeimeldung gegenüber dem Reisenden handgreiflich geworden sein. Mutmaßlich habe er den 47-jährigen Reisenden gestoßen, worauf dieser gegen die Seite des gerade einfahrenden Zugs der SBB prallte und zu Boden fiel. Dabei verletzte er sich am Kopf, heißt es in der Mitteilung. Der Unbekannte sei daraufhin zunächst in den Zug gestiegen, wenig später aber mit seinem E-Roller mutmaßlich durch die Unterführung in Richtung Singener Innenstadt geflüchtet sein.

Polizei sucht Zeugen

Das Bundespolizeirevier Singen leitete sofort die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein, jedoch bislang erfolglos. Allerdings gibt die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion folgende Beschreibung des Gesuchten bekannt: Der 20 bis 30 Jahre alt Mann soll ein weißes Cap mit schwarzem NY-Logo (New York Yankees Cap), ein weißes T-Shirt mit schwarzem kleinen Logo auf der linken Brust, eine rote kurze Hose und weiße Sportschuhe getragen haben.

Thurgau Albtraum wird wahr – Autofahrerin bleibt zwischen Schranken stecken, und der Zug kommt Das könnte Sie auch interessieren

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz hat Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und bittet um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Ereignis oder zur Identität des Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Konstanz unter 07531 12880 in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt sie auch unter der kostenfreien Hotline 0800 6 888 000 entgegen.