von Simon Wöhrle

Am vergangenen Freitag, 26. August, wird ein Video auf YouTube hochgeladen, das den Konstanzer Hafen zeigt. Nur ein Detail stimmt nicht. Die Imperia ist nicht zu sehen, ihr Sockel scheinbar leer. Hinter dem Video steckt Werner Duffner aus Mühlhausen-Ehingen, der sich diesen Spaß erlaubt. Der ehemalige Schulrektor beschäftigt sich im Ruhestand unter anderem mit Videographie und künstlicher Intelligenz zur Bearbeitung der Videos.

Nachdem er in der vergangenen Woche in dem manipulierten Video das Konstanzer Wahrzeichen verschwinden ließ, hat er nun ein Nachfolger-Video veröffentlicht. Die Imperia dreht sich wieder – nur nicht mehr an ihrem gewohnten Platz. Sie ist laut dem Hobby-Filmemacher umgezogen und tauscht Bodenseeufer gegen Hegauvulkan. Jetzt überblickt sie mit jeder Drehung Singen vom Hohentwiel aus.

Imperia schaut sich scheinbar Singen an

Auch ein möglicher Grund für den Tapetenwechsel des Konstanzer Wahrzeichens wird im neuen Video angesprochen. Dieser dürfte die Bewohner der Konzilstadt ebenso wenig erfreuen, wie der angebliche Standortwechsel der neun Meter hohen Statue selbst: Ein Vergleich der beiden Städte, den der SÜDKURIER kürzlich anstellte, zeigt auf, in welchen Aspekten Singen Konstanz den Rang ablaufen könnte.

Das kam Werner Duffner, dem Ersteller des Videos, gerade recht. In einem Telefonat mit dem SÜDKURIER erklärt er: „Es war ja auch die Frage: Wohin mit der Imperia?“ Eine Auflösung der Frage, wo die Dame nach dem ersten Fake-Video wieder auftauchen könnte, sei ohnehin geplant gewesen. „Es war viel zu verlockend“, sagt Duffner über die Idee, sie mittels Videotechnik auf dem Hohentwiel auftauchen zu lassen.

Wo könnte denn das nächste Ziel liegen?

Sollte die Wanderlust der Imperia noch immer nicht befriedigt sein, gäbe es sicher noch einige Ziele zur Auswahl. Denn lässt man den Bodensee gedanklich hinter sich, eröffnen sich weltweit ungeahnte Möglichkeiten.

Ein Vorschlag: Mit ihrer Haltung – beide Arme erhoben – hat die Imperia eine gewisse Ähnlichkeit mit Cristo Redentor, der Jesus-Statue, die in Rio de Janeiro in Brasilien steht. Dieses Wahrzeichen ist mit 30 Metern Höhe zwar deutlich größer als die Konstanzer Dame, kann sich dafür aber nicht drehen.