Nun fängt sie an: Die Zeit des Blätter-Zusammenkehrens. „Ja, das Laub färbt sich langsam. Das liegt wohl daran, dass es diesen Sommer eine große Trockenheit gab. Auch wenn es Ende August recht viel geregnet hat“, sagt Jürgen Schmidt, Meteorologe bei Wetterkontor.

Ist der Herbst nun also am Bodensee eingezogen und hat den Spätsommer bereits verdrängt? Die gute Nachricht: Nein! Schmidt prognostiziert bis Mitte September einen klassischen Altweibersommer.

Am Wochenende wird es Regen geben

Doch bevor die Temperaturen Anfang nächster Woche nochmals ansteigen werden, kommt zum Wochenende hin sehr wechselhaftes Wetter – so der Experte. „Samstag wird eher unangenehm. Immer wieder Schauer, manchmal etwas Sonne, eher kühl. Die Höchsttemperatur wird sich bei ungefähr 20 Grad einpendeln“, sagt Schmidt beim Blick auf die Wetterkarten.

Jürgen Schmidt von Wetterkontor sagt: „Ja, das Laub färbt sich langsam. Das liegt wohl daran, dass es diesen Sommer eine große Trockenheit gab. Auch wenn es Ende August recht viel geregnet hat.“ | Bild: Wetterkontor

Das sind keine gute Aussichten für alle Konzertbesucher, die am Samstag, 10. September, die Band Die Ärzte im Bodenseestadion in Konstanz sehen wollen. „Gummistiefel und ein schickes Regencape sollten die Konzertbesucher einpacken“, gibt er den Tipp und schließt noch an: „Die Konzertbesucher werden Pech haben.“

Bodensee Was für ein Sommer am Bodensee! Extremes Wetter, extreme Farben, extremer Pegel Das könnte Sie auch interessieren

Ab Sonntag ginge es mit der Temperatur dann wieder langsam aufwärts. „Es sieht so aus, als ob Tief Peggy rein kommt. Damit kommt warme Luft über Westeuropa zu uns. Dann kann es tagsüber schon noch mal bis zu 27 Grad geben“, erklärt er und schließt an: „Der September war bisher sowieso zu warm.“ Überhaupt könnte der Sommer 2022 zu einem der_heißesten_seit Beginn der Wetteraufzeichnung werden.

Und wie sah es im August generell aus? War dieser Sommermonat zu kalt. „Nein, keinesfalls. Er war sogar ein Grad zu warm. Den wärmsten Tag hatten wir am 4. August mit einer Spitze von 35,6 Grad. Der kälteste Tag war am 18. August mit nur 18,6 Grad. Das war das Wochenende, an dem es stark geregnet hat„, sagt Schmidt mit Blick auf die Wetterstatistik.

Dieses Wassser hat zum Baden eingeladen: Auf diesem Bild ist das Naturschutzgebiet Mettnau (Radolfzell) zu sehen. | Bild: Birgit Schumacher

Ab kommender Woche wird es nebliger

Doch ist der Herbst jetzt mit großen Schritten unterwegs zum Bodensee? Ja, ist er. Das zeige der deutliche „Trend zum Nebel“. Der Grund dafür: Die Nächte werden schon deutlich länger und kühler, die Sonne mit jedem Tag weniger kräftig. „Montag wird es wahrscheinlich neblig“, schätzt Schmidt. Das Gefühl von Herbst werde sich dadurch noch mehr manifestieren.

Aber nicht, wenn man noch im Bodensee baden möchte. Dieser ist teilweise wärmer wie die Luft. Laut der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg liegt die Wassertemperatur aktuell zwischen 22 und 26 Grad. „Das Wasser kühlt langsamer ab, wird aber nun auch kühler“, sagt Schmidt. Wer jetzt noch einen Sprung ins Wasser wagen möchte, der wird womöglich erst wieder an Land frösteln.

Die Wassertemperatur im Bodensee liegt Anfang September noch zwischen 22 uns 26 Grad. | Bild: Cian Hartung

Werden wir in diesem Herbst generell eher frieren? Die langfristigen Wettermodelle des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sprechen da eine eindeutige Sprache. „Die Modelle sagen einen warmen und trockenen Herbst voraus. Aber diese Prognose ist immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen“, sagt der Wetterexperte.