Marian Schreier macht im Stuttgarter OB-Wahlkampf weiter. Er tritt zur Neuwahl am 29. November an. Das verkündete der 30-Jährige am Mittwochnachmittag. Im ersten Wahlgang am Sonntag hatte er 15 Prozent der Stimmen erreicht, der dritthöchste Stimmanteil unter den Kandidaten.

Die Grünen-Kandidatin für die Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl, Veronika Kienzle, zieht sich dagegen aus dem Rennen zurück und tritt zur Neuwahl am 29. November nicht nochmal an. Nach Gesprächen mit Stadtrat Hannes Rockenbauch vom Fraktionsbündnis SÖS/Linke und dem als unabhängigen Bewerber angetretenen Sozialdemokraten Marian Schreier, hätten beide eine eigene Kandidatur angekündigt.

Mit ihr als dritte Kandidatin sehe sie keine Chancen für eine ökosoziale Mehrheit gegen CDU-Bewerber Frank Nopper, sagte Kienzle am Mittwoch. Eine Wahlempfehlung für Rockenbauch oder Schreier wollte sie zunächst nicht abgeben.

Durch die Aufteilung des ökologisch-linken Lagers auf Rockenbauch und Schreier spricht nun einiges dafür, dass Frank Nopper nach seinem Erfolg im ersten Wahlgang (31,8 Prozent der Stimmen) auch in der Neuwahl erfolgreich ist.