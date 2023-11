Jubel in Radolfzell und Enttäuschung in Singen. Oder andersherum. Die Emotionen werden auf jeden Fall hoch gehen, wenn am Dienstag, 14. November, gegen 13 Uhr eine Entscheidung von enormer Tragweite in die Öffentlichkeit kommt.

Nach einer mehrstündigen Sitzung der Grundstücksauswahlkommission wird der Gesundheitsverbund des Landkreises Konstanz (GLKN) darlegen, welcher Standort für den Neubau eines Klinikums erste Wahl ist. Zur Diskussion stehen fünf Standorte: neben dem des bisherigen Singener Krankenhauses zwei in auf der Gemarkung Singen und zwei auf der Gemarkung Radolfzell.

Kreis Konstanz Wo wird das neue Klinikum gebaut? Das sind die fünf konkurrierenden Grundstücke Das könnte Sie auch interessieren

Die Erwartungen in beiden Städten sind groß. So geht es zum einen um die größte Investition, die der Landkreis in diesem und vermutlich auch in den nächsten Jahrzehnten tätigt. Mindestens 400 Millionen Euro soll die neue Klinik kosten, für Grunderwerb, Bau des Krankenhauses selbst, weiteren Einrichtungen. Hinzu kommen Nebeneinrichtungen wie Wohnheime und die Verkehrsanbindung.

Wo auch immer gebaut wird, bekommt die jeweilige Kommune einen großen und attraktiven Arbeitgeber. Auch das Versprechen, dass die Bürger in der eigenen Stadt eine moderne und hochwertige Versorgung bekommen können, spielte in den vergangenen Monaten immer wieder eine Rolle.

Krankenhaus in Radolfzell ist geschlossen

In Radolfzell sind die Hoffnungen besonders groß. Dort hatte der Gesundheitsverbund sein Krankenhaus in einer fast handstreichartigen Aktion Anfang des Jahres 2023 geschlossen. Bau- und Bandschutzmängel waren bekannt geworden – nicht alle Radolfzeller sind überzeugt, dass dies nicht vorgeschobene Gründe waren, das Haus zu schließen.

In Singen wiederum geht es um den Erhalt des Krankenhauses und damit die Position als wichtiger Gesundheits-Standort im Landkreis. Falls die Kommission für einen der beiden Radolfzeller Standorte votieren würde, hätte Singen gegen Ende des Jahrzehnts kein Krankenhaus mehr.

Diese Grundstücke stehen zur Debatte Alter Standort des Hegau-Bodensee-Klinikums Singen Die Fläche befindet sich unmittelbar auf dem bestehenden Grundstück des HBH-Klinikums im vorderen Bereich des jetzigen Krankenhausgebäudes. Die Fläche verfügt über eine zu bebauende Grundfläche von 12.000 Quadratmetern plus eine kleinere Fläche von 2000 Quadratmetern. Damit erfüllt sie mit 1,4 Hektar das Mindestmaß an Grundfläche, das für den Klinikneubau gebraucht würde, es gäbe aber keinen Platz mehr für eventuelle Erweiterungsbauten. Singener Nordstadt Die 10,3 Hektar große Grundstücksfläche ist im Moment unbebautes freies Feld und grenzt direkt an die Hohenkrähenstraße und die Bruderhofstraße in der Nordstadt in Singen an. Etwa 6,5 Hektar der Fläche befinden sich bereits jetzt in städtischem Eigentum, der Rest im Privatbesitz. Aktuell wird es landwirtschaftlich genutzt, Altlasten seien keine bekannt, das hat laut Information des Landratsamts eine Voruntersuchung ergeben. Angesichts der Größe des Grundstücks eigne es sich für eine Bebauung durch ein Krankenhaus. Bisher sei das Grundstück an die Bruderhof- und die Hohenkrähenstraße angebunden, aber nicht weiter erschlossen. Ein Fuß- und Radweg entlang der Radolfzeller Aach sei vorhanden. Singen an der A81 Das dritte Grundstück, das die Stadt Singen anbietet, liegt an der A81 und an der Schienenstrecke des Seehas, es grenzt außerdem an das Flüsschen Saubach. Die Gesamtfläche beträgt 21,8 Hektar inklusive Erweiterungsflächen. Davon sind 8,3 Hektar im Besitz der Stadt Singen, 2,9 Hektar in Landesbesitz, der Rest ist bislang Privateigentum. Im Moment wird auch dieses Grundstück landwirtschaftlich genutzt, es ist nicht durch Straßen erschlossen. Einen Hubschrauberlandeplatz einzurichten wäre kein Problem. Radolfzell an der B33/B34 Das vierte Grundstück befindet sich auf der Fläche einer ehemaligen Kiesgrube, heute ist es bewaldet. Das 34 Hektar große Grundstück befindet sich im Besitz der Stadt Radolfzell. Dass das Grundstück auf der Fläche einer ehemaligen Kiesgrube liegt, macht seine Problematik aus. Das Areal ist nicht erschlossen, hier müsste das Regierungspräsidium (RP) mitziehen. Weiterhin, so heißt es in dem Standort-Steckbrief für die Entscheidungsträger, wäre die Rodung des Waldes wäre dafür erforderlich, die Fläche ist aber bereits jetzt eine Ausgleichsfläche. Radolfzell-Böhringen südlich der Bahnlinie Das fünfte mögliche Grundstück ist 14,3 Hektar groß und befindet sich noch vollständig in Privatbesitz. Sofort verfügbar wäre es auch dann nicht, wenn es an die Stadt Radolfzell verkauft würde, weil Bebauungs- und Flächennutzungsplan noch geändert werden müssten. Altlasten auf dem Gelände sind nicht bekannt. Allerdings ist es nicht erschlossen, weder in der Wasserversorgung, noch ist es durch Straßen angebunden. Ob ein Hubschrauberlandeplatz auf diesem Grundstück einzurichten wäre, müsste noch geklärt werden, da durch die nahe Bahnlinie und das nahe Biotop eventuell Einschränkungen bestehen.

Bild: Schönlein, Ute

Entweder Singen verliert das Krankenhaus oder Radolfzell erhält es zurück

Zur Ausgangslage gehört auch, dass das bestehende Singer Krankenhaus als nicht zukunftsfähig gilt – das hatten Gutachten belegt. So sind dort die Wege für das Personal sehr lang, die Gebäude durch den 100-jährigen Erweiterungsprozess verschachtelt.

Auch ein Neubau auf dem Grundstück an der Schaffhauser Straße sowie gegenüber wurde als Option geprüft. Allerdings waren schon früh Zweifel laut geworden, ob am bisherigen Singener Krankenhaus überhaupt genug Platz für einen Neubau ist.

Es geht um einen Bauplatz, der bis zu 48 Fußballfelder groß ist

Schließlich ist die Entscheidung vom Dienstag auch langfristig zukunftsweisend. Zwar setzt der GLKN derzeit auf ein Zwei-Standorte-Konzept mit Konstanz und dem Neubau. In allen Planungen ist aber die Option hinterlegt, die gesamte stationäre Versorgung in einem Zentralklinikum zusammenzuziehen. Entsprechend groß muss das Baugrundstück sein – die untersuchten Standorte sind zwischen gut 100.000 und 340.000 Quadratmeter groß. Das entspricht der Fläche von 14 bis 48 Fußballfeldern (68 mal 105 Meter).

(Archiv) Sein Unternehmen soll durch den Neubau endlich wieder kostendeckend arbeiten: Auf Bernd Sieber, dem Geschäftsführer des Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz, ruhen hohe Erwartungen. | Bild: Freißmann, Stephan

Dennoch ist Konstanz eher in der Beobachter-Rolle. Der Klinikstandort hier gilt, zumal nach den letzten Investitionen von über 100 Millionen Euro für den Funktionstrakt und die Orthopädie-Klinik Vincentius, als gesichert. Dennoch gibt es auch in der größten Stadt des Landkreises die Sorge, dass sie eines Tages ohne Krankenhaus dastehen könnte. Wesentlich dafür dürfte sein, welche der Neubau-Standorte ab Konstanz mit dem Auto innerhalb der Frist von 30 Minuten erreichbar sind.

(Archiv) Sein Wort hat Gewicht: Landrat Zeno Danner ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats des Gesundheitsverbundes Landkreis Konstanz (GLKN). Bei der Entscheidung für den künftigen Klinik-Standort spielt er eine maßgebliche Rolle. | Bild: LRA KN/Ulrike Sommer

Diese Menschen entscheiden über den Standort

Auch wenn die Grundstückskommission am Dienstag formal nur eine Empfehlung gibt, gilt ihr Votum mindestens als vorentscheidend. In der Kommission wirken 18 Personen mit. Der Kreistag wird sich der Empfehlung vom Dienstag aller Voraussicht nach anschließen. Da er 52 Prozent der Anteile am Gesundheitsverbund vertritt, könnte er die Gemeinderäte der betroffenen Städte Konstanz, Singen, Radolfzell und Engen überstimmen.

Als Ziel hat Landrat Zeno Danner aber schon vor längerer Zeit ausgegeben, dass er sich einen möglichst breiten Konsens wünscht. Denn auch er weiß: Dieser Dienstag, 14. November, wird ein Tag der großen Emotionen werden – und eine Stadt im Kreis wird im Ringen um die Klinik der Zukunft als Verliererin vom Platz gehen.

So geht es weiter Der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) gibt die Entscheidung der Grundstückskommission am Dienstag, 14. November, auf einer um 13 Uhr beginnenden Pressekonferenz bekannt. Der SÜDKURIER informiert umgehend über eine Push-Nachricht auf die Handys aller Leserinnen und Leser, die die kostenlose App installiert und Nachrichten aus dem Kreis Konstanz installiert haben. Die Pressekonferenz wird auch ins Internet übertragen: https://zoom.us/j/91547135127 . Bis Weihnachten sind zur finalen Standortentscheidung noch zahlreiche weitere Beschlüsse in politischen Gremien nötig. Dies liegt an der komplizierten Gesellschafterstruktur des GLKN. Einen verbindlichen Zeitplan für die eigentliche Planung des neuen Krankenhauses, den Bau und den Umzug gibt es nicht. Es dürfte aber auf jeden Fall Ende des Jahrzehnts werden. Vielleicht ist das neue Haus auch erst in den frühen 2030er-Jahren fertig.