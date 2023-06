Sie sehen etwas ratlos aus. Und das, obwohl Cornelia Fischerbauer, Walter und Erika Schönberger sich alle an ihren Fahrrädern festhalten. Während Erika Schönberger an der Bahnhofstraße in Konstanz Richtung des Einkaufszentrums Lago zeigt, studiert ihr Mann Walter eine Karte des Bodensee Radwegs. „Wo geht´s denn nun lang?“, fragt er.

Erika und Walter Schönberger und Cornelia Fischerbauer, Radtouristen aus München, umrunden den Bodensee per Rad zum ersten Mal. Doch kurz wissen sie nicht mehr, wo der Weg weiterführt. | Bild: Steinert, Kerstin

Das Dreiergespann aus dem Raum München ist zum ersten Mal am Bodensee. „Wir haben gehört, hier soll es richtig schön sein“, sagt Erika Schönberger. Drei Tage seien sie nun schon mit den Rädern unterwegs. Das, was sie gehört haben, bestätigt sich: „Es ist richtig schön hier. Nur manchmal ist es nicht so einfach, den richtigen Weg zu finden“, sagt Erika Schönberger.

Die Beschilderung ist manchmal problematisch

Von der Fähre von Meersburg haben sie den Weg in die Konstanzer Innenstadt gefunden. Doch jetzt haben die Radtouristen das Hinweisschild mit dem Rad mit dem blauen Hinterreifen aus den Augen verloren – dem offiziellen Schild für den Bodensee Radweg.

Gründung des Bodensee-Radwegs 2023 wird das 40-jährige Bestehen des Bodensee-Radwegs gefeiert. 1983 ist zum ersten Mal die Idee eines zusammenhängen Radweges rund um den See entstanden. Vereinzelt gab es schon Radwege, die Radler um den See führten. Die Ursprungsidee, eine 263-kilometerlange zusammenhängende Strecke für touristische Zwecke zu entwickeln, stammt von Wilfried Franke, der damals im Landratsamt im Bodenseekreis arbeitete.

So sieht das Hinweisschild für den Bodensee-Radweg aus. | Bild: Steinert, Kerstin

Tatsächlich ist das an manchen Stellen des 263-kilometerlangen Radweges ein Problem. Das weiß auch Alexander Weimer. Er ist Koordinator für den Weg der Arbeitsgemeinschaft Bodensee-Radweg. Er kennt jeden Meter der Strecke fast in und auswendig. „Ja, manchmal ist die Beschilderung nicht immer sofort ersichtlich“, sagt er. Aber insgesamt sei die Infrastruktur immer besser geworden.

Alexander Weimer ist der Koordinator für den Bodensee Radweg der Arbeitsgemeinschaft Bodensee Radweg. Er kennt die Strecke fast in und auswendig. | Bild: Steinert, Kerstin

Dass die Beschilderung nicht einheitlich und manchmal auch gar nicht so leicht zu finden ist, ist auch dem Landkreis Konstanz ein Dorn um Auge. Der Technik- und Umweltausschuss des Konstanzer Kreistages hat daher im März 2023 beschlossen, dass das geändert werden soll. Eine umfassende Beschilderung aller Radwege im Kreis soll folgen. Kostenpunkt 500.000 Euro.

Allerdings können diese Kosten bis zu 80 Prozent durch das Land Baden-Württemberg gefördert werden. Das Land ist für die sogenannten Landesradfernwege zuständig, zu dem auch der Bodensee-Radweg gehört. Laut Aussage des Verkehrsministeriums stellen sie einen wichtigen Baustein für das Land in Sachen Verkehrswende dar. Aus diesem Grund werden sie auch gefördert.

Jedes Jahr schwingen sich Touristen und Einheimische in die Fahrradsättel und haben ein Ziel: Die rund 260 Kilometer des Bodensees abzufahren. | Bild: Schönlein, Ute

21 solcher Landesradfernwege gibt es in Baden-Württemberg. Pro Jahr investiert das Land 750.000 Euro in die Beschilderung Pflege und Wartung der Wege. Wie viel dafür für den Bodensee-Radweg ausgegeben wird, konnte das Verkehrsministerium in Stuttgart auf SÜDKURIER-Nachfrage nicht aufschlüsseln.

Entlang des Wegs gibt‘s auch Gefahren- und Engstellen

Dass der Bodensee-Radweg sehr beliebt bei Touristen ist, zeigt das Ranking des ADFC (Allgemeiner Deutschen Fahrradclub). Darin rangiert der Radweg auf Platz 10 der beliebtesten Radstrecken in Deutschland. Jedes Jahr nutzen ihn rund 800.000 Radler. Zu Spitzenzeiten sind nach einer Zählung des Landratsamtes Bodenseekreis und ADFC im Juli 2021 bei Sipplingen und Friedrichshafen 4900 Radler pro Tag auf der Strecke unterwegs.

Die schönsten Strecken am Bodensee Alexander Weimer, Koordinator des Radwegs für die Arbeitsgemeinschaft Bodensee-Radweg, fährt mindestens einmal im Jahr rund um den Bodensee mit dem Fahrrad. Eine seiner liebsten Strecken ist der Radweg über die Höri. „Der Radweg um den Untersee mit der Höri ist nicht so überfüllt und bietet eine schöne Aussicht“, sagt er. Radler erwartet eine Tour von Radolfzell (Landkreis Konstanz) nach Stein am Rhein (Schweiz). Auf einer Strecke von 24 Kilometern müssen sie rund 130 Höhenmeter überwinden. Wer also einen atemberaubenden Blick über die Landschaft und den See haben möchte, sollte über die Höri fahren. Ein weiterer Tipp: Die Hopfenschlaufe bei Tettnang (Bodenseekreis). Die ausgeschilderte Rundtour ist 42 Kilometer lang. In ihrem Verlauf sind ungefähr 160 Höhenmeter zu bewältigen.

Bei fast 5000 Radfahrern kann es aber auch schnell zu Problemen kommen. Besonders dann, wenn Fußgänger und Radler sich einen Weg teilen müssen. Das weiß auch der Radweg-Koordinator Weimer. Eine dieser Begegnungszonen, so der Fachausdruck, befindet sich in Konstanz an der Konzilstraße auf Höhe des Inselhotels.

In Konstanz an der Konzilstraße sind Piktogramme aufgezeichnet, um Fußgänger und Radler zu sensibilisieren. Dort kracht es manchmal zwischen den beiden Parteien. | Bild: Steinert, Kerstin

Fußgänger und Radfahrer begegnen sich dort oft unverhofft aufgrund einer Fußgänger Ampel. Dass es dort häufiger zu Unfällen kommt, zeigen die Unfallzahlen aus den Jahren 2016 bis 2021 des Statistischen Bundesamts aus Deutschland. Wo es noch weitere Unfallstellen gibt, können Sie hier nachlesen.

Doch die Städte und Gemeinden reagieren auf diese Gefahrenzonen. Seit kurzen warnen große Piktogramme auf dem Radweg bei der Konzilstraße. Auch auf der anderen Seeseite, wo es öfters kracht, gibt es seit einiger Zeit warnende Piktogramme wie zum Beispiel in Meersburg oder Hagnau. „Wir wollen Rücksichtszonen schaffen“, sagt Weimer.

Am Untertor in Meersburg ist eine Engstelle. Dort führt der Bodensee Radweg direkt durch die Altstadt. Fahrradfahrer müssen dort ihren Drahtesel schieben. | Bild: Steinert, Kerstin

Der Radweg ist auch ein Wirtschaftsfaktor für die Region

Das ist auch wichtig. Denn: „Der Bodensee-Radweg ist schon ein Magnet und wichtig für die Region“, sagt Weimer. Das sieht auch Stefan Haufs, Radbeauftragter im Landratsamt Bodenseekreis, so. „Davon profitieren die ansässigen Hotels oder auch die Gastronomie, diverse Radverleiher und Radgeschäfte, sodass der Radweg einen erheblichen und nicht zu vernachlässigenden Wirtschaftsfaktor für den Kreis und die Region darstellt“, sagt er.

Deshalb sei es auch so bedeutsam, dass der Radweg gut befahrbar sei. „Ein großes Thema auf der Strecke, sind die Bodenbeläge“, sagt Weimer. Größtenteils ist der Weg asphaltiert. Aber nicht überall ist das so. „An der Mainau führt der Weg zum Beispiel durch ein Naturschutzgebiet. Dort kann man natürlich nicht teeren, weshalb der Weg mit Schotter ausgestattet ist“, sagt Weimer.

Fünf Sterne? „Mit vier Sternen fahren wir wirklich gut“

Aber nicht nur der Untergrund ist für das Vergnügen auf zwei Rädern verantwortlich, sondern auch die Breite des Weges. Schnell kann es nämlich auf dem Radweg sehr eng werden – wie zum Beispiel auf einem kurzen Stück direkt an der Wallfahrtskirche Birnau. Auf einem schmalen Streifen muss sich der Radverkehr in beide Richtungen aneinander vorbeischlängeln. Ragen dann auch noch Gräser in Weg, wird es eng.

Aktuell ist vorgeschrieben, dass bestehende Radwege wenn sie einspurig sind mindestens 1,50 Meter breit sein müssen. Sind sie zweispurig, müssen sie eine Breite von zwei Metern aufweisen. Das Land Baden-Württemberg empfiehlt, dass Radwege drei Meter breit sein sollten. Das ist allerdings an vielen Stellen nicht möglich. „Die Natur engt die Bebauung ein“, erklärt Weimer.

(Archivbild) So schön kann Radeln am Bahndamm sein. Wie hier auf dem Fuß- und Radweg zwischen Radolfzell und Markelfingen. | Bild: Jarausch, Gerald | SK-Archiv

Dennoch hat der Bodensee-Radweg seit 40 Jahren nichts von seiner Faszination verloren. Der Weg erhält vom ADFC vier von fünf möglichen Sternen. „Mit vier Sternen fahren wir wirklich gut. Fünf Sterne wären natürlich noch besser. Das können wir erreichen, wenn die Voraussetzungen stimmen“, ist der Radkoordinator überzeugt.