Warum werden alle Podien in Konstanz aufzeichnet?

Da öffentliche Podiumsdiskussionen im Verbreitungsgebiet aus Corona-Gründen nicht möglich sind, bietet der SÜDKURIER seinen Lesern zur Meinungsbildung ein komplett digitales Format an. Die Voraussetzungen an Raum und Technik sind dabei sehr hoch. Deshalb werden die Wahlarena-Angebote zur Landtagswahl zentral auf einer der wenigen überhaupt geeigneten Bühnen der Region produziert, im Stadttheater Konstanz. Dabei kann die Technik aus einer Hand kommen und vor Ort bleiben.

Warum gibt es keinen Livestream?

Die Aufzeichnung erfolgt unter anderem aus logistischen Gründen zu Zeiten, die für einen Livestream nicht geeignet wären. Mit der Ausstrahlung zur digitalen Primetime wollen wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Selbstverständlich werden die Inhalte auch nach der ersten Ausstrahlung in der SÜDKURIER-Mediathek, SK On Air, weiter verfügbar bleiben.

Wie ist die Auswahl der Teilnehmer erfolgt?

Der SÜDKURIER hat die Direktkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien aus den Wahlkreisen im Verbreitungsgebiet persönlich eingeladen. Damit respektiert die Redaktion den im Wahlergebnis 2016 deutlich gewordenen Willen des Souveräns. Die Zahl von fünf Podiumsgästen trägt überdies auch dem Infektionsschutz Rechnung. Größere Ansammlungen sind in Zeiten von Corona nicht zu rechtfertigen.

Warum ist die Partei Die Linke oder eine andere bestimmte Partei nicht dabei?

Der SÜDKURIER hat keine Partei gezielt ausgeschlossen, sondern positiv den Kreis der Teilnehmer auf die im Landtag vertretenen Parteien festgelegt. Dies ist ein vollkommen übliches Kriterium, das den Willen des Souveräns widerspiegelt. Die Baden-Württemberger haben 2016 fünf Parteien über die fünf-Prozent-Hürde und damit in den Landtag gebracht. In diesem besonderen Jahr 2021 möchten wir uns auch aus Gründen des Infektionsschutzes auf diesen kleinen Kreis beschränken. Bei künftigen Podien entscheiden wir neu.

Ist die Beschränkung auf die fünf im Landtag vertretenen Parteien nicht ungerecht?

Jede Ausweitung des Podiums über die im Landtag bereits vertretenen Parteien wäre noch viel ungerechter. Dann kämen subjektive Kriterien und nicht der messbare Wählerwille ins Spiel. Da es sich um die baden-württembergische Landtagswahl handelt, kann auch nur die Sitzverteilung im Stuttgarter Landtag eine Rolle spielen und nicht die Mandate im Deutschen Bundestag oder in anderen Landtagen.

Warum macht der SÜDKURIER in Zeiten von Corona überhaupt eine Art Veranstaltung?

Gerade in Zeiten von Corona gibt es für die Wähler sehr wenige Möglichkeiten, sich im Querschnitt über das politische Spektrum bei dieser Landtagswahl zu informieren. Die medialen Auftritte einzelner Kandidaten kann die die Diskussion untereinander (wie sie dann ja auch im Parlament zu leisten ist) niemals ersetzen. Als Verbündeter der Leser in die Region will der SÜDKURIER das Leben der Menschen vor Ort besser machen. Informationen in einem so wichtigen Punkt wie einer Wahlentscheidung bereitzustellen, ist ein wesentlicher Beitrag. Dazu gehört auch die Gelegenheit, die Kandidaten im Wettstreit der Ideen, Werte und Positionen zu erleben.

Wie ist für die Sicherheit der Teilnehmenden gesorgt?

Es gibt ein umfassendes und mit den Behörden abgestimmtes Hygiene- und Sicherheitskonzept. Dies umfasst unter anderen die Themen Abstandsregeln, Luftgüte, Desinfektionsmöglichkeiten und viele weitere, auch bühnenspezifische, Punkte. Alle Beteiligen an der Wahlarena erhalten neue FFP2-Masken, die sie nur während ihres eigentlichen Bühnenauftritts ablegen dürfen. Alle Beteiligten müssen vor dem Betreten des Theaters einen Corona-Schnelltest machen, der von geschulten Kräften des Johanniter Hilfsdienstes durchgeführt wird. Nur bei negativen Ergebnis darf der Veranstaltungsort betreten werden und kann bis zum Ende der Aufzeichnung auch nicht mehr verlassen werden.

Ist die Veranstaltung mit den Behörden abgestimmt?

Ja, natürlich. Das Gesundheitsamt des Landkreises Konstanz ist ebenso involviert wie das Bürgeramt der Stadt Konstanz. Das Bürgeramt stuft die Wahlarena ausdrücklich als relevanten Beitrag zur politischen Meinungsbildung ein und hat auf dieser Grundlage seine Zustimmung gegeben. Alle behördlichen Auflagen werden eingehalten.

Warum haben nur Abonnenten Zugang zu den Videos?

Der SÜDKURIER betreibt mit den Wahlarena-Sendungen einen enormen technischen, personellen und finanziellen Aufwand, der über den in der Vergangenheit weit hinausgeht. Dies ist nur möglich, weil viele Kunden auf hochwertigen Journalismus vertrauen und dafür mit einem Abonnement bezahlen. Leistungen wie die Wahlarena haben einen hohen Wert und dürfen deshalb auch ihren Preis haben. Wer sich von diesem Wert überzeugen will, kann dies selbstverständlich auch im Rahmen des Gratis-Monats machen, den der SÜDKURIER allen Neukunden anbietet.