von Aurelia Scherrer und Graziella Verchio

Schon wieder Streik. Aber: Dieses Mal sind die Menschen vorbereitet. Verzweifelte Reisende, die auf ihren Koffern sitzen und überlegen, wie sie an ihr Ziel gelangen sollen, waren gestern Morgen am Konstanzer Hauptbahnhof nicht zu sehen. Vielmehr fast leere Bahnsteige; schließlich fuhr zumindest der Seehas, der von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) betrieben wird.

Verständnis und Kritik am Streik

Ein Konstanzer steht dann doch am Konstanzer Bahnhof: Winfried Kropp. „Grundsätzlich ist es legitim, dass Beschäftigte im öffentlichen Dienst das Mittel zum Streik wählen, damit die Mitarbeiter anständig bezahlt werden“, findet er. Nur so blieben sie einem Unternehme treu und gewährleisteten somit einen reibungslosen Betrieb. Den aktuellen Streik hingegen sieht er kritisch.

Winfried Kropp aus Konstanz sieht den Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) kritisch, da es sich um eine hochspezifische Branchengewerkschaft handle, die nur einen ganz kleinen Teil der Belegschaft repräsentiere. | Bild: Scherrer, Aurelia

„Bei der aktuellen Tarifauseinandersetzung erleben wir meines Erachtens einen organisationspolitischen Streik einer hochspezifischen Branchengewerkschaft, die nur einen ganz kleinen Teil der Belegschaft repräsentiert und ihre strategische Machtposition ausnutzt“. Dies diene nicht der Belegschaft, noch sei es im Interesse der Kundschaft der Bahn.

Der Seehas als Alternative zur Deutschen Bahn

Auch am Hauptbahnhof in Singen waren nur wenige Bahnreisende anzutreffen. Die Fahrgäste waren nach Konstanz, Radolfzell oder Engen unterwegs. „Ich treffe mich mit einer Freundin in Konstanz zum Einkaufen“, sagte Deborah Bangert. „Meistens nehme ich den Regionalexpress, weil der nicht so viele Zwischenstopps hat. Heute muss ich mit der SBB fahren. Das dauert ein paar Minuten länger, tut mir aber nicht unbedingt weh“, so die junge Studentin.

Die Züge der SBB stehen bereit. Aber trotzdem ist der Bahnhof in Singen fast menschenleer. | Bild: Graziella Verchio

Ähnlich sieht es auch Felix Stengele: „Ich fahre nach Radolfzell, um ein paar Erledigungen zu machen. Ob ich mit der SBB fahre oder mit dem Regionalexpress macht für mich keinen Unterschied.“ Die Nähe zur Schweiz sei hier ein Gewinn. „Durch die SBB spüren wir es für Kurzstrecken nicht so sehr. Da können wir froh sein, dass wir eine Alternative haben“, sagt der 48-Jährige.