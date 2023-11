Die Apotheken in Deutschland machen gegen die in ihren Augen „völlig verfehlte Politik“ von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mobil, wie drei Apotheken aus dem Kreis Konstanz in einem Pressebericht mitteilen. Seit 2013 hätten sie keine maßgebliche Erhöhung ihrer Vergütung erhalten. Außerdem kritisieren sie den überbordenden Bürokratismus.

Die meisten Apotheken in der Region bleiben am Mittwoch, 22. November, ganztägig geschlossen, weil an diesem Tag eine Demonstration in Stuttgart stattfindet. Auf dem Schloßplatz der Landeshauptstadt werden an diesem Tag mehr als 5000 Menschen zur Demonstration erwartet, wie aus der Pressemitteilung hervorgeht. Bereits Mitte Juni gab es einen bundesweiten Protesttag.

Radolfzell Die Türen bleiben wieder zu! Apotheken aus der Region streiken am 22. November erneut Das könnte Sie auch interessieren

Welche Apotheken öffnen trotz Streiks am 22. November?

Die Versorgung der Bevölkerung werde selbstverständlich über die Notdienstapotheken aufrechterhalten, heißt es. Laut aponet.de sind folgende Apotheken in der Nähe des Bodensees und Hegaus am Mittwoch von 8.30 bis 8.30 Uhr des Folgetags für die Versorgung der Bürger zuständig:

Rosgarten-Apotheke Wollmatingen , Riedstraße 2, 78467 Konstanz, Telefon: 07531 12829940

, Riedstraße 2, 78467 Konstanz, Telefon: 07531 12829940 Flora-Apotheke Radolfzell , Brühlstraße 2, 78315 Radolfzell am Bodensee, Telefon: 07732 971991

, Brühlstraße 2, 78315 Radolfzell am Bodensee, Telefon: 07732 971991 Christophorus-Apotheke Engen , Bahnhofstraße 3, 78234 Engen, Telefon: 07733 8886

, Bahnhofstraße 3, 78234 Engen, Telefon: 07733 8886 Löwen-Apotheke Überlingen , Maurus-Betz-Straße 2, 88662 Überlingen, Telefon: 07551 944777

, Maurus-Betz-Straße 2, 88662 Überlingen, Telefon: 07551 944777 Rathaus-Apotheke Tuttlingen, Rathausstraße 2, 78532 Tuttlingen, Telefon: 07461 94680