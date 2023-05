Ausgerechnet am langen Himmelfahrtswochenende, an dem auch beim Campus-Festival in Konstanz gefeiert wird, fallen zahlreiche Fahrten des Seehas zwischen Radolfzell und der Konzilstadt weg. Wie die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) mitteilen, wird bis einschließlich Dienstag, 23. Mai, der Zug mit Abfahrt um 23.23 Uhr ab dem Konstanzer Bahnhof gestrichen. Ausnahme ist der Freitag, 19. Mai – am ersten Abend des zweitägigen Musikfestivals im Bodenseestadion fährt dieser Zug wie gewohnt.

Grund für die Sperrungen sind Arbeiten an den Bahnübergangsanlagen in Markelfingen und Allensbach sowie die Erneuerung von Lichtsignalanlagen. Am Wochenende vom 20. und 21. Mai ist der Streckenabschnitt dann komplett für den Zugverkehr gesperrt. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert.

Von Samstag, 20. Mai, 2.15 Uhr, bis zum Betriebsbeginn am Montag, 22. Mai, 4.30 Uhr, fahren zwischen Konstanz und Radolfzell entsprechend auch keine Regionalexpress- oder Intercity-Züge. Durch den Schienenersatzverkehr erhöht sich je nach Tageszeit die Fahrtdauer um rund 15 bis 20 Minuten, hieß es von der Deutschen Bahn.