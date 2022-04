Landkreis Konstanz vor 4 Stunden STO-Kennzeichen gibt es seit einem Jahr – wie gut kommt es an? Das Altkennzeichen ist seit einem Jahr zurück. Seither haben sich nur wenige dazu entschieden, ihr Kennzeichen zu tauschen. Und viele von ihnen kommen nicht einmal aus Stockach. Eine Zwischenbilanz.

Michael Greineck, Leiter des Amts für Straßenverkehr und Schifffahrt, hält vor der Zulassungsstelle in Singen ein Bündel an alten Schildern in den Händen. Paula Elsäßer, Referatsleiterin der Zulassungsstellen, zeigt ein Schild mit STO-Kennzeichen. | Bild: Nikolaj Schutzbach