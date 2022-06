Die Bundespolizei hat am frühen Mittwochmorgen, 8. Juni, am Grenzübergang Bietingen/Thayngen eine per Haftbefehl gesuchte Steuerhinterzieherin erwischt. Wie die Bundespolizeiinspektion Konstanz mitteilte, war die Deutsche bei der Einreise nach Deutschland kontrolliert worden. Bei der Prüfung der Personalien kam ein nationaler Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zum Vorschein.

Bereits im Juli vergangenen Jahres war die 58-Jährige vom Amtsgericht Nürnberg rechtskräftig zu einer fünfstelligen Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Da ihr aktueller Aufenthaltsort nicht bekannt war und sie die geforderte Zahlung bislang nicht geleistet hatte, war sie zur Fahndung ausgeschrieben worden.

Auch nach Eröffnung des Haftbefehls konnte die Verurteilte die Geldstrafe nicht bezahlen. Deshalb wurde sie nun für eine 125-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in die für Frauen zuständige Justizvollzugsanstalt Schwäbisch-Gmünd eingewiesen.