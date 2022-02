Nur auf den ersten Blick wirkt die Geschichte des genesenen Litzelstetters wie ein Einzelfall. So variantenreich wie das Virus sind die Körperreaktionen der Erkrankten: Was für den einen ein Schnupfen ist, wird für den anderen zum Aufenthalt auf der Intensivstation. Die einen bilden Antikörper in größeren Mengen und bleiben lange immun, andere erkranken zwei oder drei Mal. Was Thomas Fuchs‘ Fall zeigt: Die Regeln, die aufgestellt wurden, um den Impfstatus zu kontrollieren und den Zugang zu Veranstaltungen zu regeln, sind komplex – aber eben auch zu starr.

Ohne bürokratische Hürden

Wer es mit der Gesundheit so ernst meint, dass er mehrfach Antikörpertests machen lässt und damit zeigt, dass er zur Genüge gegen das Virus geschützt ist, für den sollte ein Zertifikat ohne bürokratische Debatten ausgestellt werden. Funktioniert das nicht, passiert das, was der Demokratie am meisten schadet: Bürger verlieren das Vertrauen in die Regeln. Viele Querdenker haben dem Staat kaum eine Chance gegeben, bei Thomas Fuchs wurde das vorhandene Vertrauen fahrlässig verspielt. Nach fast zwei Jahren Pandemie sollten Ministerien und Landratsämter klüger sein.