von Sara Guglielmino

Das Stand-Up-Paddeln ist in den vergangenen Jahren zum Massensport geworden. Auch auf dem Bodensee sind immer mehr Paddler auf ihren Boards unterwegs. Der noch junge Sport stärkt die Rumpfmuskulatur und erlaubt neue Perspektiven auf das Wasser.

Naturschutzgebiete am Bodensee Am Bodensee gibt es viele Naturschutzgebiete, die bis ans Wasser reichen. Zum Beispiel gibt es im Überlinger See Überwinterungs- und Brutplätze im Flachwasser des Seeufers von Bodman-Ludwigshafen. Zwischen Litzelstetten und der Insel Mainau gibt es das Naturschutzgebiet Untere Güll. Die Halbinsel Mettnau bei Radolfzell ist größtenteils ein Naturschutzgebiet. Hier gibt es besonders viele Wasservögel. Vor allem Enten halten sich hier auf und brüten.



Ein weiteres großes Naturschutzgebiet ist das Wollmatinger Ried, das sich vom Seerhein über die Insel Reichenau bis nach Allensbach erstreckt. Ebenfalls ein Vogelparadies ist das Naturschutzgebiet um den 115 Hektar großen Mindelsee herum. In allen Naturschutzgebieten gilt: Die Natur hat Vorrang.

Oft bedrohen die Paddler jedoch Brut- und Wasservögel, die sich in oder am Wasser aufhalten. Denn sobald Kanus, Kajaks oder Stand-Up-Paddler den Vögeln zu nah kommen, fühlen sich diese gestört und geraten oft auch in Panik. Dann fliegen sie auf und verlassen meist das Gebiet.

Abstand zum Ufer halten!

„Die wichtigste Regel für Paddler ist es, Abstand zum Ufer zu halten“, sagt Lisa Maier. Die 27-jährige Konstanzerin arbeitet seit dem vergangenen Jahr im NABU-Bodenseezentrum. Dort ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Ornithologie und in der Schutzgebietsbetreuung tätig.

Lisa Maier (27) arbeitet seit 2020 als Ornithologin im NABU-Bodenseezentrum. | Bild: Pina Nießen

Sie empfiehlt einen Abstand von mindestens 25 Metern zum Ufer, da die Vögel sich oft im Schilf zum Brüten aufhalten. „Wir müssen den See gemeinsam nutzen“, sagt Maier, „die Vögel nutzen ihn und die Menschen nutzen ihn“.

Nicht überall an Land gehen!

Außerdem sei es für Paddler wichtig zu wissen, dass sie nicht überall an Land gehen dürfen. Das Befahren von Naturschutzgebieten ist beispielsweise verboten. An Land sind diese Gebiete durch ein weißes dreieckiges Schild mit grünem Rand und einem Adler darauf gekennzeichnet. Auf der Wasserseite befinden sich hingegen rot-weiß-rote Bojen. Diese markieren in der Schifffahrt ein generelles Durchfahrverbot.

Diese Kolbenenten flüchten vor einem sich annähernden Wassersportgerät. Für die Tiere bedeutet das Stress, und nicht immer kommen sie wieder zurück. | Bild: Stefan Werner

Gerade sei außerdem Mauserzeit am Bodensee, erklärt Lisa Maier. Dabei handelt es sich um die Zeit, in der die Wasservögel ihr Gefieder wechseln. Sie werfen ihre gesamten Schwungfedern ab und sind somit für eine gewisse Zeit flugunfähig. Da die Vögel nicht wegfliegen können, geraten sie noch mehr in Panik, wenn sie sich bedroht fühlen und sind deswegen umso mehr auf beruhigte Rückzugsgebiete wie das Schilf angewiesen.

Abstand auch auf dem Wasser

Neben Naturschutzgebieten gäbe es aber noch zahlreiche andere sensible Bereiche wie beispielsweise die Schilf- oder Riedgebiete entlang des Bodensees. Generell empfiehlt Lisa Maier, den Abstand zu Vogelgruppen auf dem Wasser auch außerhalb der geschützten Gebiete so groß wie möglich zu halten. Falls möglich, soll man sich mehrere hundert Meter von den Tieren entfernt aufhalten.

Abends am Bodensee: Auf SUP-Boards in den Sonnenuntergang. | Bild: Jürgen Gundelsweiler

„Meistens nehmen es die Menschen als etwas Schönes wahr, wenn sie die Vögel auffliegen sehen“, sagt Lisa Maier. Eigentlich handle es sich laut der Konstanzerin aber um einen Eingriff in die Ruhezeit der Vögel. „Wenn man nicht in der Materie ist, fällt es einem oft gar nicht auf, dass man selbst der Grund dafür ist, dass die Vögel auffliegen“, sagt sie.

Paddler kennen Regeln oft nicht

„Da man die Paddel-Boards mittlerweile fast überall kaufen kann, kommen viele Leute gar nicht mehr mit Verleihstellen in Kontakt“, sagt Lisa Maier. Dadurch seien die Paddler oft nicht über geltende Regeln informiert. Normalerweise werden Interessierte nämlich an den Verleihstellen über befahrbare Gebiete informiert oder können sich dort nach den Regeln erkundigen.

Im Vergleich zu Kanus oder Kajaks haben die Stand-Up-Paddler eine besonders starke Störwirkung auf die Brut- und Wasservögel. Grund dafür ist, dass die Paddler auf den Boards stehen und so im Vergleich zu Kanus oder Kajaks besonders groß sind. Durch die Höhe entsteht eine Bedrohungssituation für die Vögel.

Ein weiterer Grund sei außerdem die deutliche Erkennbarkeit der menschlichen Silhouette, durch welche die Vögel oft in Panik gerieten. „Wir haben festgestellt, dass die Vögel bei Paddlern viel früher beunruhigt sind und früher wegfliegen“, sagt Lisa Maier. Ein einiges Wasserfahrzeug könne eine so große Störwirkung haben, dass bis zu 3000 Enten auffliegen.