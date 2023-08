Kreis Konstanz vor 2 Stunden

Stäbchen rein! Wie viele Corona-Tests wurden im Kreis während der Pandemie genommen?

Es gab Zeiten, da wurden allein in Konstanz am Tag knapp zehntausend Corona-Tests durchgeführt. Wie viele waren es während der Pandemie im gesamten Kreis? Und wie viele Millionen flossen in die Kassen der Teststellen?