Im Landkreis Konstanz hat am Dienstag, 27. Juni, um 12.18 Uhr die Erde gebebt. Das schreibt der Landeserdbebendienst Baden-Württemberg auf seiner Internetseite. Demnach lag das Erdbebenzentrum etwa 400 Meter östlich der Kiesgrube Singen, in etwa neun Kilometern Tiefe unter der Erdoberfläche.

Hier lag laut Erdbebendienst das Epizentrum (Koordinaten: 47.74° N 8.89° E). | Bild: SK

Die Stärke gibt die Behörde mit einer Magnitude von 3,1 auf der Richter-Skala an. Um das Epizentrum herum sei somit das Beben auch im Umkreis von zehn Kilometern spürbar gewesen. Wenn Sie das Erdbeben am Dienstagmittag gespürt haben, können Sie dies auf der Homepage des Erdbebendiensts mitteilen. Seismologin Andrea Brüstle vom Landeserdbebendienst verrät auf Nachfrage, dass bis 14 Uhr am Dienstag etwa 70 Meldungen über die Internetseite eingegangen seien.

Bereits seit der Nacht bewegt sich die Erde

Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erklärt die Wissenschaftlerin, dass es bereits in der Nacht erste Beben gegeben habe, die aber nicht wahrnehmbar waren. „Zwei Mal hat es in der Nacht schon zwischen Hegau und Bodensee gebebt. Erstmals um 0.15 Uhr und dann nochmals um 1 Uhr. Jedoch war dies mit einer Stärke von 1,6 nicht spürbar.“

Auch am Vormittag habe es etwa fünf sehr schwache Beben gegeben. Ob noch stärkere Erdstöße als die am Mittag gemessene 3,1 auf der Richter-Skala oder nur einige schwächere Nachbeben folgen könnten, weiß auch der Erdbebendienst nicht, denn – so Seismologin Brüstle – „Erdbeben können nicht vorhergesagt werden“.

Der Kreis Konstanz hat bereits stärkere Beben erlebt. Beispielsweise hatte die Erde auf dem Bodanrück 2019 gebebt: Hier wurde eine Stärke von 3,7 gemessen. Das Epizentrum des Bebens lag damals laut Schweizerischem Erdbebendienst nur zehn Kilometer entfernt vom Konstanzer Stadtzentrum.

Im September 2022 bebte übrigens die Erde im Grenzgebiet zwischen Österreich und der Schweiz – ausgerechnet wenige Minuten nachdem Liechtensteiner Politiker über Erdbeben gesprochen hatten – mit Magnitude von 4,1. Diesen Wert erreichte auch ein Erdbeben im Schwarzwald im Juli 2022.