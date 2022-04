Vielen geht es wie Ursula Kempf. Sie haben zwar in der Schule eine Fremdsprache gelernt, aber nie so, dass sie sie auch sprechen konnten. „Wir haben Molière gelesen, aber ich war sprachlos in Frankreich“, berichtet Kempf. Sie gehört zu den festen Besuchern eines Konversationskurses in französischer Sprache bei der Volkshochschule im Landkreis Konstanz.

Um die Kraft der Worte und das Erlernen von bis zu 20 Fremdsprachen dreht sich alles in den neuen VHS-Kursen nach den Osterferien. Ab sofort sind Anmeldungen möglich. Gut ein Drittel der Kurse sind weiter online, etwa Zweidrittel in Präsenz.

Sprachen lernen und gleichzeitig Hemmungen abbauen

„Ich mache das seit drei Jahren“, sagt die Lernende Ursula Kempf. Inzwischen traue sie sich, auch Französisch zu sprechen. „Das wird immer besser!“ Die Hemmungen beim Sprechen abzubauen, das sei eine der großen Aufgaben, stellt die Französisch-Lehrerin Maria Chimot-Treuner fest.

Dozentin Elisabeth Lattaro sagt, es gehe auch darum, die Kultur eines Landes zu vermitteln. So sei etwa das Kritisieren in machen Weltregionen verpönt. Elisabeth Lattaro lehrt Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, und sie lernt selbst bei der VHS Italienisch.

Online-Kurse hatten auch ihre Vorteile

Für Ursula Kempf bedeutete gerade das Lernen einer Fremdsprache, Kontakt zu halten zu einem Land, in das sie wegen der Corona-Pandemie zeitweise nicht reisen konnte. Sie sei froh gewesen, dass die Kurse wenigstens im Internet fortgesetzt wurden.

Als spannend hat Dozentin Maria Chimot-Treuner diese Umstellung in Erinnerung. Alle hätten dabei mitgemacht, auch Kursteilnehmer, die 70 Jahre und älter waren. Schon dadurch seien viele selbstbewusster geworden. „Das wirkt sich auch aufs Lernen aus.“ Elisabeth Lattaro empfindet den Online-Unterricht sogar als Gewinn.

Manche Unterrichtsmittel kämen dann erst richtig zu Geltung. Helena Nogueira da Silva lernt Deutsch an der VHS. Seit 2014 lebt die gebürtige Brasilianerin in der Schweiz, wo erschwerend die Mundart hinzukomme. Oftmals, das räumt sie ein, weiche sie lieber aufs Englische aus.

Weitere Angebote zum Thema Sprache

Um Sprache geht es auch bei der Buchpräsentation von Petra Gerster und Christian Nürnberger am Dienstag, 5. April. In „Vermintes Gelände“ geht es um die Macht der Sprache und den Krieg der Wörter. Nikola Ferling vom VHS-Vorstand verweist auf die Aktualität des Themas: So werde gerade das weiße „Z“ verboten, weil es für den Krieg Russlands gegen die Ukraine steht.

Auf die Macht des Folks setzt das irisch-schottische Musikwochenende ab dem 20. Mai. Renommierte Dozenten und Musiker bieten ein Konzert und Workshops für Instrumente und Gesang. Bei den Folk-Instrumenten sind Vorkenntnisse erforderlich, nicht so bei den Gesangskursen.

Weitere Informationen auf der Internetseite: www.vhs-landkreis-konstanz.de