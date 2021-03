von Benjamin Brumm und Claudia Wagner

Dass ein Virus auch das schaffen würde, hätte keiner geglaubt. Am 16. März 2020 wurden die Grenzen zwischen den Nachbarstaaten Deutschland und Schweiz geschlossen – aus gutem Grund, um die weitere Ausbreitung der Covid-19-Infektionen zu stoppen. Von diesem Tag an war es für gut zwei Monate nur mit triftigem Grund möglich, die Grenze zur Schweiz und umgekehrt zu passieren: etwa, um der Arbeit nachzugehen. Es fanden wieder Kontrollen an den Grenzübergängen statt. Wie blicken Menschen, die von der Grenzschließung betroffen waren, auf diese Zeit zurück?

Zollamtsinspektor Christian Müller berichtet

Er hat die Schließung der Grenze erlebt – und musste mit den praktischen Folgen umgehen: „Das vergangene Jahr stellte eine Herausforderung im Arbeitsalltag dar. Aufgrund der sich stetig ändernden Infektionszahlen mussten wir uns beim Zoll permanent auf die dynamische Lage einstellen. Neben der zöllnerischen Tätigkeit haben wir unseren Fokus fortan auf die Einhaltung der Regeln zur Eindämmung der Pandemie gerichtet. Da sich die Vorgaben für die Ein- und Ausreise nach Deutschland häufig änderten, war es nicht immer einfach, diese den Reisenden zu vermitteln. Für mich war ein positives Erlebnis, dass der Großteil der Menschen aus eigener Verantwortung handelte und sich mit den Einschränkungen arrangierte. Dies erleichterte uns die Arbeit spürbar. Leider erlebte man in einigen Fällen auch den Egoismus von Reisenden und fungierte hierfür als Frustventil.“

Bild: privat

Marc Erny lebt in Büsingen erinnert sich

Der Büsinger hatte im Frühjahr 2020 ein drängendes Problem. Seine Frau war hochschwanger und eigentlich wollte sie in Singen entbinden. Dann wurden die Grenzen geschlossen und die Exklave Büsingen war vorerst von deutschem Boden abgeschnitten. Das junge Paar stand vor dem Problem: Wo sollte die Geburt des Kindes stattfinden? „Wir haben uns schließlich für Schaffhausen entschieden und das war völlig in Ordnung so“, berichtet Marc Erny im Rückblick. „Unsere Tochter Emily wurde am 9. Mai geboren, es lief alles gut ab und sie ist gesund. Was in der Folgezeit schwierig war: Es kam ja von deutschem Staatsgebiet niemand nach Büsingen. Wir hätten uns gefreut, wenn unsere Eltern uns nach der Geburt hätten unterstützen können, aber das ging nicht. Zum Glück hatten wir eine Hebamme, die in der Schweiz lebte und geholfen hat. Die ersten Besucher, die unsere Tochter sahen, kamen, als sie bereits einige Wochen alt war.“

Kreuztanz – ein Zaun und eine Idee

Bert Binnig, Friedrich Haupt, Torben Nuding und Stephan Kühnle sind Urheber des Schriftzugs „Kreuztanz“, der nach der Grenzschließung am Grenzzaun zwischen Konstanz und Kreuzlingen prangte. Sie erinnern sich wie folgt: „Grenzenlos war einmal?! Quer durch die deutsch-schweizerische Stadt Kreuztanz, die sonst von pulsierendem Austausch beider Seiten geprägt ist, wurde im ersten Lockdown ein Grenzzaun errichtet. Ein Doppelzaun, der die Menschen trennt, nahm uns das Selbstverständliche. Eingeschränkte Bewegungsfreiheit prägen seit einem Jahr den Alltag. Vor diesem Hintergrund kam die Idee auf, ob man aus trennenden Symbolen wie Absperrband und Zaun nicht auch etwas Schönes machen kann. Etwas, das einlädt, miteinander ins Gespräch zu kommen und ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit für die Freunde auf der anderen Seite des Zauns schafft. Das Echo auf unsere Kunstaktion war rundum positiv und hat weite Kreise gezogen. KREUZTANZ bekam schnell Gesellschaft von anderen Kunstwerken am Zaun. Als Symbol für die Grenzschließung zur Coronazeit zieht KREUZTANZ in die Sammlung des Haus der Geschichte in Stuttgart ein – als Erinnerung daran, dass grenzenlose Verbundenheit nicht selbstverständlich ist.“

Der Schriftzug am Grenzzaun: Kreuztanz | Bild: Torben Pfeffer

Sandra Lenherr aus Tägerwilen und ihre Konstanzer Freundin wollten ihre Freundschaft trotz des Grenzzauns pflegen. Archivbild: Aurelia Scherrer | Bild: Scherrer, Aurelia

Das sagt der Kreuzlinger Stadtammann Thomas Niederberger, Stadtpräsident Kreuzlingen: „Vor einem Jahr, am 16. März 2020, wurde auf Anordnung von Bundesinnenminister Horst Seehofer die Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen geschlossen. Ab diesem Zeitpunkt war der ungehinderte Grenzübertritt nicht mehr möglich. Für uns stellte die Grenzschließung das Symbol dieser weltweiten Krise dar. Diese Maßnahme zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus bedeutete auch eine Zäsur für das Zusammenleben in unserer Grenzregion. Zahlreiche Menschen konnten sich von einem Tag auf den anderen nicht mehr treffen. Diese Situation war für die Betroffenen äußerst schwierig. Sie zeigte, wie eng wir über die Grenze hinweg verbunden sind und, dass wir nach anderen Lösungen suchen müssen, um eine Wiederholung zu vermeiden.“

Ein Ex-Konstanzer versucht, die Lebensgefährtin zu treffen

Florian Jung lebt heute in Ermatingen – Eltern und Schwester wohnen noch in Konstanz. „Ich habe ein Kind und das größte Problem war, dass meine Eltern ihr Enkelkind nicht sehen konnten in dieser Zeit. Allerdings hätten wir den Kontakt ohnehin gemieden, um eine mögliche Ansteckung meiner Eltern zu vermeiden. Ich war erstaunt, als die Grenze plötzlich zu war, aber der Schritt war für mich nachvollziehbar. Komplizierter war ein anderes Problem. Meine Partnerin ist Flugbegleiterin und wohnt in Köln. In der ersten Zeit sahen wir uns nicht, danach hat sie Wege gesucht, damit wir uns sehen können. Es war schon sehr kompliziert.“

Ein Konstanzer Kreuzlinger erinnert sich

Simon Schafheitle wohnt in Kreuzlingen, seine Mutter, Oma und sein Bruder wohnen in Konstanz. „Genau am 16. März kam ich aus dem Urlaub zurück. Meine Mutter konnte mich schon nicht mehr vom Flughafen abholen, wie es ausgemacht war. Zwei Tage später wurde plötzlich ein Zaun vor meinem Bürofenster aufgebaut. Die Corona-Maßnahmen finde ich vernünftig, auch, dass der Grenzverkehr geregelt wird. Aber den Zaun habe ich als Einschränkung meiner Freiheit wahrgenommen. Absurd schien es mir, als ich mich mit meiner Oma am Zaun traf und Schoko-Ostereier aus der Migros durchreichte. Aber Ostern ohne diese Eier, das ging auch nicht.“