Die genaue Zahl der ukrainischen Flüchtlinge ist nicht bekannt. Das liegt daran, dass sich manche erst verzögert nach ihrer Ankunft anmelden. Etwa 1730 Kriegsflüchtlinge lebten aber inzwischen im Kreis, wie Marlene Pellhammer, Sprecherin des Landratsamts, mitteilt. In den Gemeinschaftsunterkünften (GU) des Kreises wurden bislang 205 ukrainische Geflüchtete aufgenommen. Viele hätten nach kurzem Aufenthalt Wohnraum über die Städte in Anschlussunterbringung gefunden. Etwa 560 Personen wohnen in Konstanz, 340 in Singen, 160 in Radolfzell. In anderen Gemeinden im Kreis sind es 672 Personen.

Noch etwa 100 Plätze

Für den Kreis bleibt es schwer planbar, wie viele Plätze in den Unterkünften er zur Verfügung stellen muss. Aktuell gebe es noch etwa 100 freie Plätze in den GU, überall im Kreis verteilt. Das Gebäude in der Fittingstraße in Singen sei zwar als Quarantäneobjekt vorgesehen. Bis Oktober 2022 stehe es aber zur Unterbringung zur Verfügung, heißt es in einer Sitzungsvorlage des Kreistags. Bis Herbst habe die Stadt Singen ihr Einverständnis gegeben, dort ukrainische Geflüchtete unterzubringen, obwohl die Stadt ihre Aufnahmequote übererfüllt habe.

Notunterkünfte werden vorbereitet

Bei einem anhaltenden Flüchtlingsstrom aus der Ukraine könnten die Kapazitäten des Landkreises schnell aufgebraucht sein. Der Landkreis stellt sich auf Notfallplanungen ein, inzwischen gebe es Vorbereitungen zur Einrichtung einer Notunterkunft in der Kreissporthalle Mettnau in Radolfzell. Dort könnten bis zu 180 Menschen vorübergehend untergebracht werden. In Konstanz ist die Sporthalle der Zeppelin-Gewerbeschule bereits vorbereitet worden. Belegt wurde die Sporthalle noch nicht mit Flüchtlingen.

Ärztliche Betreuung in den GU

Jene Neuankömmlinge, die in den Gemeinschaftsunterkünften (GU) Zuflucht finden, werden in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft auch ärztlich betreut, wie Yvonne Gellert, Interimsleiterin des Gesundheitsamts, berichtet. „Jeder Neuankömmling in der GU erhält einen Röntgen-Termin, der ab 15 Jahre verpflichtend ist“, erläutert Gellert. Damit werde jeder auf Tuberkulose-Verdacht überprüft. „Die Befunde bei den Ukrainern waren jedoch unauffällig“, sagt Gellert, „alle waren in gutem Allgemeinzustand.“

Den Ukrainern steht ein Aufenthaltsrecht in Deutschland nach der Regelung zum Massenzustrom zu. Damit haben sie Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Um die vielen Anträge auf Sozialhilfe bearbeiten zu können, hat der Kreistag 5,5 zusätzliche Stellen im Amt für Migration und Flüchtlinge bewilligt. Teilweise werde dies durch Umlagerungen ermöglicht oder verfrühte Rückkehr aus Elternzeiten, heißt es in einer Vorlage des Kreistags. Es sei nicht klar, ob es bei diesem Personalbedarf bleibe. Der finanzielle Aufwand liege zwischen 366.000 und 441.000 Euro zusätzlich.