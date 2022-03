von den Lokalredationen

Der Krieg in der Ukraine bringt große Not über die Einheimischen. Die Menschen, die nicht fliehen, wollen ihr Land verteidigen. Wer den Menschen vor Ort und in den Grenzregionen helfen möchte, kann sich in an folgende Hilfsorganisationen und Vereine wenden. Ein Überblick über die Aktionen im Landkreis Konstanz:

Geldspenden

Für Geldspenden wenden Sie sich an folgende Initiativen:

Deutsche Rote Kreuz (DRK): Die Spendenaktionen des DRK werden zurzeit von der Zentrale in Berlin verwaltet. Postfach 450 259, 12172 Berlin, Spendentelefon: (030) 85 404–444, spenderservice@DRK.de

Spendenkonto IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07, BIC: BFSWDE33XXX oder www.drk.de

Spendenkonto IBAN: DE94 3702 0500 0433 0433 00, Bank für Sozialwirtschaft, Stichwort: „Ukraine“ oder über www.johanniter.de

Im Internet: www.malteser-international.org

Für diese Menschen wurde ein Spendenkonto bei der Sparkasse Bodensee eingerichtet: DE87 6905 0001 0001 0220 11.

Im Internet: www.diakonie-ueberlingen.de

IBAN: DE 93 6925 0035 0003 0615 12, Sparkasse Hegau Bodensee. Als Stichwort „Ukraine“ oder „Kobeljaki“ angeben.

Sachspenden

Für Sachspenden klären Sie Bedarf und Modalitäten mit folgenden Initiativen ab:

Verein Open: Alina Brenneisen und der Verein Open (Freiburg) haben Sammelstellen in Konstanz und Radolfzell eingerichtet, zum Beispiel am Fähre-Kiosk oder am Testzentrum am Bahnhof Petershausen. Kontakt: (0151) 745 706 84.

Im Internet: www.open-verein.de

Hilfsdienst Malteser Konstanz: Sachspenden werden am Samstag (5. März 2022) je von 10 bis 16 Uhr bei der Spedition Holenstein (Max-Stromeyer-Straße 31, 78467 Konstanz) und bei der Spedition Gaiser GmbH (Zollstraße 3, 78239 Rielasingen-Worblingen) angenommen. Mehr Infos unter Friedrichstraße 23, 78464 Konstanz, Telefon (0 75 31) 81 040, info.konstanz@malteser.org

Geld- und Sachspenden

Hilfe für Menschen in der Ukraine Mühlingen e.V. : Der gemeinnütze Verein „Hilfe für Menschen in der Ukraine e.V.“ nimmt Geld- und Sachspenden an. Brunnengasse 3, 78357 Mühlingen, Telefon: (0 77 75) 93 85 34,

IBAN: DE42 6925 0035 0006 0430 46, SWIFT-BIC: SOLADES1SNG, Verwendungszweck: dringende Ukraine Hilfe.

Im Internet: www.ukrainehilfe.eu

IBAN DE54 5206 0410 0400 0019 10 160, BIC: BFSWDE33KRL, Bank für Sozialwirtschaft, Spendenstichwort „Ukraine“

Im Internet: www.hoffnungszeichen.de

Übernachtungsplätze für Geflüchtete

Wenn Sie praktische Hilfe anbieten und Geflüchteten eine Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung stellen wollen, können Sie Ihr Angebot im Internet auf einer geeigneten Plattform platzieren, zum Beispiel hier: www.unterkunft-ukraine.de oder www.raumteiler-bw.de

Medizinischer Service

Medflex: Kostenloser telemedizinischer Service für BürgerInnen der Ukraine und Russland mit Psychotherapeuten und Ärzten: www.medflex.de/help-ukraine

Weitere Hilfsangebote

Die Redaktion nimmt weitere Hilfsinitiativen in die Liste auf. Informationen nimmt die Redaktion gerne per E-Mail entgegen: hegau-see.redaktion@suedkurier.de