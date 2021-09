Corona lässt nicht locker. Auch nicht im Nachbarkanton Schaffhausen. Dort wurden laut der Covid-19-Statistik des Kantons am 1. September 38 Einwohner positiv auf das Virus getestet. Der Sieben-Tages-Durchschnitt bei den Neuansteckungen liegt bei 30 Personen. Deutlich mehr sind in Isolation oder Quarantäne. Davon betroffen sind aktuell 484 Menschen; 233 in Isolation (Infizierte), 251 in Quarantäne (Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer). Neun Erkrankte werden momentan in den Spitälern behandelt; davon liegen vier Personen auf Intensivstationen.

Gesamtzahl der Infizierten im Kanton Schaffhausen

Seit Beginn der Pandemie haben sich laut dem Kanton Schaffhausen 5638 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. Zum Vergleich: Im Kanton Thurgau haben sich 21.609 Einwohner seit März 2020 angesteckt. Für den Kreis Konstanz werden für den gleichen Zeitraum laut dem Landesgesundheitsamt 12.202 Corona-Fälle gemeldet. Die meisten Erkrankten im Kanton Schaffhausen sind zwischen 50 und 59 Jahre alt (16 Prozent). Es gibt auch auch einige jüngere Erkrankte. Jeweils neun Prozent der Erkrankten sind zwischen 0 und 9 Jahren oder 10 und 19 Jahren. Zwischen 20 und 29 Jahren sind zwölf Prozent. Jeweils 13 Prozent der Erkrankten sind zwischen 30 und 39 und 40 bis 49 Jahre alt. Die 60 bis 89 Jährigen ergeben 26 Prozent. Nur ein Prozent der Infizierten sind über 90 Jahre alt.

So viele Menschen sind gestorben

Bis zum 1. September zählt der Kanton Schaffhausen 79 Tote, die an oder mit Corona gestorben sind. Bis November 2020 gab es nur acht Todesopfer, danach ist die Zahl der Verstorbenen angestiegen. Allein im November 2020 gab es 27 Tote, bis Anfang April waren es 75.

So viele Menschen sind bereits geimpft

Der Kanton Schaffhausen zählt rund 83.000 Einwohner. Davon sind 45.470 Einwohner (Stand 2. September) durchgeimpft. Das geht aus der Covid-19-Statistik des Kantons hervor. Die meisten vollständig Geimpften gehören der Altersgruppe zwischen 20 und 79 Jahren an. Knapp über 1500 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre sind vollständig geimpft.