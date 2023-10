Das gab es bei den Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtagen noch nie. Nicht nur, dass die Städte Konstanz, Radolfzell, Singen und Stockach als Ausrichter gemeinsame Sache machen. Die 28. Auflage wurde am Samstag, 21. Oktober, auch noch in allen vier Städten gleichzeitig eröffnet – über eine interaktive Online-Lesung im Bürgersaal der Stadt Singen mit dem Kinderbuch-Autor Stefan Gemmel. Das Beste dabei: Die 457 Teilnehmer stellten wie angestrebt einen neuartigen Lese-Weltrekord auf.

Nach dem Auftakt des Kinderchors der Jugendmusikschule Singen erwartete die Teilnehmer ein spannendes und originelles Leseabenteuer. „Der Weltrekord hat was mit Stille und Hinhören zu tun, es ist wie Theaterspielen, aber ohne etwas zu sagen“, erklärte Gemmel. Via Internet in Kontakt mit den zugeschalteten Städten machte er allen Teilnehmern Mut: „So wie ihr drauf seid, würde ich sagen, das kriegen wir hin.“

Kinderbuch-Autor Stefan Gemmel las in Singen aus einem seiner Zauberkugel-Bücher vor. | Bild: Christel Rossner

Gemmel trug eine Geschichte aus seiner Bücherreihe „Im Zeichen der Zauberkugel“ vor, wobei er beim Vorlesen mehrfach innehielt. Wie es weiterging, mussten die Teilnehmer im Wechsel der Städte pantomimisch so darstellen, dass die Zuschauer in den drei anderen Orten den Text entschlüsseln und so dem weiteren Verlauf der Geschichte folgen konnten.

Nach einigen Übungseinheiten zeigten sich via Bildschirm auch die Teilnehmer in Konstanz, Radolfzell und Stockach mit einem Kopfnicken bereit. Die Spannung stieg, alle Augen richteten sich erwartungsvoll auf die Leinwand. Als die Aufforderung „Singen: Ihr seid dran – Erst geschah nichts mit der alten Dame“ auf der Leinwand im Singener Bürgersaal eingeblendet wurde, verharrten alle in starrer Position. Ganz anders bei: „Ein Drache trat in die Höhle“. Da zog es Kinder wie auch Erwachsene von den Plätzen.

So war der Autor in den anderen Orten zu sehen. | Bild: Reinhold Buhl

Begleitet von furchteinflößenden Grimassen wurde mit den Füßen gestampft, und die Arme reckten sich in die Höhe. Auch Oberbürgermeister Bernd Häusler und die Landtagsabgeordneten Dorothea Wehinger (Grüne), Hans-Peter Storz (SPD) und Ehrengast Ariane Limberg vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst machten begeistert mit. Zur große Freude von Stefan Gemmel: „Wir sind auf Weltmeisterkurs, aber ob es ein Rekord ist, wird Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut für Deutschland entscheiden“, so Gemmel.

Auch die Radolfzeller gaben alles! | Bild: Petra Reichle

Per Video wurde dafür aufgezeichnet, wer von den Gästen sich aktiv an den pantomimischen Darstellungen beteiligte. Für den Weltrekord müssen mindestens drei solcher Passagen mit jeweils fünf Minuten Länge durchgeführt und erfolgreich enträtselt werden. Und das gelang den Teilnehmern der vier Städte: Nach der mit Spannung erwarteten Verkündung durch Olaf Kuchenbecker im Singener Rathaus sprangen Kinder und Erwachsene in allen Städten jubelnd in die Höhe, klatschten sich gegenseitig zu und feierten gemeinsam ihren Weltrekord.

Die Kinder- und Jugendliteraturtage Die vier Wochen dauernden 28. Baden-Württembergischen Kinder- und Jugendliteraturtage sind die ersten, die in vier Städten ausgerichtet werden. Bis zum 18. November finden unter dem Motto „#mehr als lesen“ 180 Veranstaltungen in Konstanz, Singen, Radolfzell und Stockach statt. Dafür haben die Bibliotheken der Städte ein facettenreiches Programm mit Lesungen in Schulen und an ungewöhnlichen Orten sowie Workshops zu verschiedenen Themen auf die Beine gestellt.

Das Team Gemmel/Leserattenservice hat bei anderen Gelegenheiten bereits dreimal einen vorher selbst erfunden Lese-Weltrekord aufgestellt, etwas die schnellste Lesereise der Welt. Der bisherige Erfolg und die positiven Rückmeldungen von Kindern, Eltern und Lehrern treibt das Team immer wieder an. Die originelle Art der Rekord-Lesungen begeistert Lesemuffel für die Welt der Bücher und bestätigt Leseratten in ihrer Leidenschaft.

Nach der Verkündung des Lese-Weltrekords jubelten die Teilnehmer. | Bild: Christel Rossner

Im Jahr 2021 wurde die Initiative „Weltrekord Lesen“ dafür mit dem internationalen Kulturmarken-Award als „Bestes europäisches Bildungsprogramm des Jahres“ ausgezeichnet. „Vorlesen auf eine neue Art erleben – das ist der Sinn unserer Weltrekorde“, sagte Stefan Gemmel. Diesem Anspruch ist das Team in diesem Jahr mit der interaktiven Online-Lesung auf ganz neue Art gerecht geworden.