Patienten, Angehörige und Mitarbeiter finden das modernste Krankenhaus in weiter Umgebung künftig in Singen. Am nördlichen Stadtrand, nahe der Bahnlinie und der Straße in Richtungen Engen, baut der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) seine neue Klinik mit rund 400 Betten. Der Neubau an der Hohenkrähenstraße wird das Haus in Konstanz ergänzen und die bisherigen Krankenhäuser von Singen und Radolfzell ersetzen.

Dies hat die Grundstückskommission nach einem umfassenden Prüf- und Abwägungsprozess so beschlossen. Das Votum gilt als maßgeblich für die weiteren Entscheidungsschritte. Bei der Standortfrage für das neue Krankenhaus ging es um einen zentral gelegenen, aus allen Richtungen schnell erreichbaren und gut zu bebauenden Standort, hieß es am Dienstag, 14. November, in der Pressekonferenz im Konstanzer Landratsamt dazu.

Im Hintergrund stand aber auch die Frage, in welcher Stadt die höchste Summe investiert wird, die der GLKN jemals ausgegeben hat. Bisher gehen Landrat und GLKN-Aufsichtsratsvorsitzender von mindestens 400 Millionen Euro aus. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass auch die halbe Milliarde schon bald erreicht sein könnte.

Wann könnte der Betrieb im neuen Krankenhaus beginnen?

Nach den weiteren nötigen Beschlüssen in den politischen Gremien können die Planer bereits Anfang 2024 in die Vollen gehen. Zu tun ist dabei viel: Vom Bebauungsplan bis zum Entwurf des eigentlichen Gebäudes. Erst wenn all dies steht, kann tatsächlich gebaut werden.

Anfang der 2030er-Jahre könnte das neue Krankenhaus seinen Betrieb aufnehmen. Nach derzeitiger Planung wird es ein weites Spektrum an medizinischen Leistungen und vertiefte Expertise in mehreren Disziplinen bieten.

Um das Haus gewissermaßen beworben hatten sich die Städte Singen und Radolfzell. Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler brachte schnell genau jenen Standort ins Gespräch, für den sich die Kommission jetzt auch entscheiden hat.

Später reichte Singen einen zweiten möglichen Bauplatz direkt an der Autobahn A81 nach. Radolfzell war ebenfalls mit zwei Optionen im Rennen: einer Fläche bei Böhringen direkt an der Bahnlinie und einem früheren Kiesabbaugebiet am Schnittpunkt der beiden Hautverbindungsachsen B33 und B34.

Was bedeutet die Entscheidung für die Konstanzer Klinik?

Während der GLKN im Moment von einer Zwei-Standort-Lösung mit etwa gleich großen Kliniken in Singen Radolfzell ausgeht, könnte der nun gefundene Bauplatz in ferner Zukunft auch der einzige Krankenhaus-Standort im Kreis Konstanz werden. Gesucht wurde ausdrücklich nach einer Fläche, die auch für ein solches Riesen-Klinikum geeignet wäre und die auch aus Konstanz binnen einer halben Stunde mit dem Auto erreichbar ist.

Während derzeit der Bestand des Konstanzer Krankenhauses nicht gefährdet erscheint, könnte hier die Gesundheitspolitik ins Spiel kommen. Bund und Länder gelten als große Verfechter der Zentralisierung mit der Maßgabe, die stationäre Versorgung pro Landkreis an nur noch einem Standort anzubieten. Der GLKN wird die auch die eigentlichen neuen Klinik-Gebäude im Singener Norden von vornherein so planen lassen, dass ein Ausbau später unkompliziert möglich ist.